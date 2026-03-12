Programa Fallas 2026: todos los actos falleros hoy 12 marzo de 2026 en Valencia

Las Fallas de Valencia 2026 se acercan a la semana grande fallera, que comenzará este domingo 15 de marzo con la plantá de las fallas infantiles y L’Alba de las Fallas, que tendrá lugar a las 23:59 horas del domingo. A la espera de los días más importantes del año en la ciudad, este jueves 12 de marzo se realizarán dos espectáculos pirotécnicos en la plaza del Ayuntamiento. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el programa del jueves 12 de marzo en las Fallas de Valencia 2026.

Valencia celebra este jueves 12 de marzo otro día de Fallas donde volverán a ser protagonistas los shows pirotécnicos. A las 14:00 horas tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento la mascletá que disparará la pirotecnia Alpujarreña y, a partir de las 20:00 horas, esta misma empresa también protagonizará otro espectáculo pirotécnico en el mismo lugar. Ambos eventos serán los únicos en el programa de las Fallas de Valencia 2026 aprobado por la Junta Central Fallera.

Este jueves 12 de marzo, los valencianos y turistas que lo deseen también podrán visitar la Exposición del Ninot que está situada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ahí podrán observar los ninots elegidos por cada comisión fallera que compiten para ser indultados y evitar la Cremá del 19 de marzo. El horario es de 10:00 horas a 22:00 horas y el coste de la entrada es de 4 euros, siendo dos euros menos para jubilados, niños y personas con discapacidad. Estos serán los últimos días en los que abrirá un museo, que cerrará sus puertas el próximo sábado 14 de marzo.

Programa del jueves 12 de marzo en las Fallas de Valencia