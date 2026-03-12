28 plantas y 300 viviendas: así será el gran rascacielos que van a construir en Alcalá de Henares

En Alcalá de Henares se habla cada vez más del nuevo rascacielos que van a levantar en la ciudad y no es para menos ya no es una promoción más sino que será una torre de 28 plantas y, cuando esté terminada, pasará a convertirse en el edificio residencial más alto del municipio. El proyecto ya está confirmado y ha llamado la atención incluso antes de que empiecen los primeros trabajos en la parcela.

La construcción de este nuevo rascacielos en Alcalá de Henares corre a cargo de Ten Brinke e Invesco Real Estate, que han planteado una promoción de gran tamaño y con un enfoque claramente orientado al alquiler. La altura no es el único dato que destaca. Las dos compañías quieren que el edificio tenga un papel relevante en el desarrollo de la zona y han insistido en que será uno de los más altos de la Comunidad de Madrid dentro de su categoría. Ahora mismo, la torre más alta de Alcalá se encuentra en La Garena y llega a los 17 pisos, así que el salto será evidente. La nueva promoción incluirá más de 300 viviendas, todas destinadas como decimos al alquiler, en un momento en el que la demanda sigue creciendo y encontrar opciones disponibles es cada vez más complicado en el Corredor del Henares.

Así será el gran rascacielos que van a construir en Alcalá de Henares

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la variedad de viviendas que tendrá el rascacielos. No será un bloque uniforme ni repetitivo, sino un conjunto de pisos muy distintos entre sí. Los promotores hablan de tipologías para familias que buscan algo amplio, unidades compactas para quienes priorizan ubicación y servicios, opciones más cuidadas para quienes buscan un plus de calidad y, además, formatos flexibles que encajen con los nuevos estilos de vida urbanos.

Esto explica por qué la torre ha generado tanta expectación incluso antes de que se haya comenzado a construir. Alcalá de Henares lleva tiempo reclamando alternativas de alquiler que no obliguen a buscar vivienda fuera de la ciudad y esta promoción parece apuntar directamente a ese hueco. El edificio tendrá 28 niveles en total, aunque la vivienda como tal ocupará 25 plantas. A esto se suma la planta baja y dos sótanos que servirán para servicios, aparcamientos y otras instalaciones necesarias.

El nuevo icono de Alcalá

Las empresas implicadas han insistido en que el proyecto no pretende ser sólo un edificio alto. Buscan que se convierta en un símbolo para la ciudad, un punto reconocible desde lejos y un ejemplo de arquitectura actual. Jörg Tiggemann, CEO de Ten Brinke en España y Portugal, lo resumió explicando que la intención es que esta torre permanezca en el tiempo tanto por su diseño como por su función social.

Tiene sentido. Alcalá no ha tenido hasta ahora un edificio de esta escala y el contraste con su entorno será evidente. Muchos ya lo han bautizado informalmente como la futura Torre Cervantes, un guiño al autor más universal nacido en la ciudad y también a ese carácter de hito urbano que pretenden darle los promotores. Además, la zona donde se levantará forma parte de un desarrollo residencial más amplio, con edificios modernos y una planificación completamente distinta a la de los barrios tradicionales de Alcalá.

Un proyecto que piensa también en la sostenibilidad

Más allá del impacto visual, los promotores han puesto el foco en otro aspecto: la sostenibilidad. Hoy prácticamente ningún proyecto de esta dimensión se concibe sin criterios ESG y este no será una excepción. Materiales con menor impacto ambiental, sistemas más eficientes y una gestión energética optimizada son algunas de las líneas que ya han adelantado.

Invesco Real Estate, a través de su área de gestión, ha recalcado que no basta con construir más; hay que construir mejor. Y la torre pretende ser ejemplo de ello. La combinación entre altura, grandes volúmenes de vivienda y eficiencia energética es uno de los retos centrales del proyecto. Este enfoque también encaja con la estrategia que muchas ciudades de Madrid están adoptando: crecer, sí, pero con edificaciones más responsables en consumo energético y con soluciones que estén preparadas para la demanda futura.

¿Cuándo se va a construir?

Tanto Ten Brinke como Invesco han confirmado que los trabajos comenzarán en las próximas semanas. El inicio de la excavación será el primer paso visible de un proceso largo que, una vez avance, se convertirá en uno de los movimientos de obra más llamativos del municipio. El impulso de este proyecto evidencia, además, el creciente interés de grandes compañías por desarrollar vivienda en ciudades que no son la capital, pero que ya funcionan como polos económicos por sí mismas. Alcalá de Henares, dentro del Corredor del Henares, lleva tiempo en ese punto de mira, y esta torre confirma que seguirá siéndolo.