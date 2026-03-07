En las capitales españolas ya ni los funcionarios se pueden independizar. Sólo en Madrid un maestro de Educación Primaria tiene que dedicar un 70% de su sueldo a pagar un alquiler. Pese a ello, las matriculaciones de jóvenes entre 25 y 35 años en las academias que preparan opositores se han disparado y una gran mayoría dice compartir un fin: poder acceder a una vivienda.

En los últimos seis años el precio del alquiler, según los datos aportados por Idealista sobre el coste del metro cuadrado, ha aumentado un 49%, pasando de los 936 euros de media en 2019 a los 1.398 euros de mensualidad en 2025.

Sin embargo, los sueldos de funcionarios como los maestros no han crecido al mismo ritmo, ni parecido. De hecho, la remuneración de los profesores de colegios -contando pagas extra y complementos de distintos tipos- ascendía un año antes de la pandemia a 1.735 euros netos.

Seis años después, sus sueldos tan sólo se han incrementado en un 12,4% hasta los 1.951 euros netos. De esta manera, alquilar un piso de 60 metros cuadrados en Madrid supone para uno de estos funcionarios promedio un desembolso mensual de más del 70% de su salario.

Solicitudes denegadas a funcionarios

Aunque históricamente los funcionarios han sido considerados inquilinos y propietarios que aportaban seguridad a bancos e inmobiliarias, actualmente muchos se encuentran con inconvenientes cuando quieren acceder a una vivienda.

Este periódico ha podido confirmar que, pese a que los arrendadores cuentan con la garantía de que estas personas no van a perder su empleo salvo causas de fuerza mayor, las inmobiliarias no les alquilan determinadas viviendas por no aprobar el seguro de impago. Es decir, que la mensualidad del piso no supere en un 30% el salario de la persona interesada.

Los jóvenes opositan para emanciparse

Al contrario del alquiler, en el caso de la compra todavía queda un hilo de esperanza en la población más joven. Acceder a una hipoteca en España requiere hoy, en la mayoría de las entidades financieras, acreditar ingresos estables y contrato indefinido.

Los bancos analizan no solo el nivel de ingresos, sino también la estabilidad del empleo y el historial de cotización, y suelen exigir que la cuota hipotecaria no supere en torno a un tercio de los ingresos netos del solicitante.

Opostal, una academia dedicada a la preparación de oposiciones ha detallado a OKDIARIO que han detectado, en los últimos dos años, un incremento significativo de matriculados de entre 25 y 35 años cuya motivación principal no es la vocación por la administración pública, sino la búsqueda de estabilidad económica como condición necesaria para emanciparse.

Este perfil -trabajadores en activo con empleos temporales o contratos parciales- ve en la oposición una inversión a medio plazo con retorno claro: la posibilidad real de acceder a una hipoteca.

«Solo en el último año, hemos registrado un incremento del 20% de alumnos menores de 30 años, lo que evidencia una tendencia impulsada por los altos precios de la vivienda y la dificultad que tienen los jóvenes de emanciparse», explica Loly Valiñas Lorenzo, Directora de Opostal.

Con más de 50 años de experiencia acumulada en el sector, los profesionales de la academia han acompañado a varias generaciones de opositores. La diferencia ahora, señalan desde Opostal, es la claridad con la que los nuevos alumnos articulan su motivación:

«La función pública no es ya una meta en sí misma, sino una herramienta para alcanzar metas vitales concretas, como independizarse o acceder a una vivienda en propiedad», finalizan.