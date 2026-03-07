El PSOE tapa su riada de casos de acoso y prostitución y reivindica en Baleares «más feminismo que nunca»

El PSOE tapa su riada de casos de acoso sexual, comportamiento machista y consumo de prostitución generalizado entre altos cargos del partido y reivindica en Baleares «más feminismo que nunca» de cara al Día Internacional de la Mujer que se celebra este domingo.

Con el escándalo del ex DAO de la Policía Nacional José Ángel González denunciado por presunta agresión sexual a una subordinada en boca de todos, a la espera de su declaración ante el juez el 17 de marzo, las socialistas de Baleares tratan de esconder las decenas de casos de abuso y agresiones sexuales que estallan día sí y día también en las filas de la formación, y han defendido hoy que su «compromiso con el feminismo es tan fuerte como siempre». Por ello han defendido el lema que han elegido para participar en las manifestaciones: Más feminismo que nunca.

La secretaria de Igualdad del partido, Milena Herrera, ha subrayado la necesidad de que sea así «ante las desigualdades que arrastra la sociedad entre mujeres y hombres».

De acuerdo con un informe de Closing Gap, ha apuntado el PSOE balear en un comunicado, la brecha de desigualdad se sitúa en un 34% y, al ritmo actual, tardaría en cerrarse unos 36 años más.

A eso se le suma, ha recordado la también diputada en el Congreso, las 46 mujeres que el año pasado fueron asesinadas por violencia machista y las 10 en lo que va de este 2026. Una violencia, ha sostenido, que «debe ser condenada en todos los casos, caiga quien caiga y sin excusas ni excepciones».

En concreto, está previsto que representantes de la formación acudan a la manifestación convocada por el Moviment Feminista de Mallorca, que arrancará a las 12:00 horas desde la Plaza de España.

«Las movilizaciones y la lucha feminista son más importantes que nunca, porque la realidad es que las desigualdades entre mujeres y hombres continúan existiendo», ha zanjado el PSOE balear.

Los socialistas, según han indicado en un comunicado, han mantenido un encuentro con una decena de entidades feministas en el marco de la conmemoración este domingo del Día de la Mujer.

En la reunión ha participado la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, que ha remarcado que los datos y la realidad social obligan a levantar la voz con más fuerza que nunca y ha recordado que la violencia contra las mujeres y las jóvenes crece, y que «la impunidad y la permisividad ante discursos machistas se han convertido en un retroceso moral y ético que no se puede tolerar».

«No podemos normalizar que se justifique o minimice la violencia machista. Esto pone en riesgo la convivencia y los valores democráticos que sostienen nuestra sociedad», ha añadido.

La dirigente socialista ha insistido en que la lucha feminista es imprescindible ante una realidad que continúa siendo alarmante. «Cada semana hay mujeres asesinadas y detrás de cada asesinato hay miles de situaciones de violencia que muchas mujeres viven en silencio. Ante esto, solo cabe una respuesta: tolerancia cero, siempre», ha declarado.