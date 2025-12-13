Una histórica socialista balear: «El feminismo es para algunos lo que les pasa por sus santos cojones»

Tras una semana de silencio cómplice y de mutismo total tras el estallido del caso Salazar y el goteo posterior incesante de otros casos de acoso sexual en diferentes federaciones socialistas, la ex responsable de la secretaría de Igualdad del PSOE balear, Silvia Cano, ha afirmado que para algunos en su partido, «el feminismo es lo que les pasa por sus santos cojones» y ha exigido a Ferraz «expulsar a machistas y acosadores a la mínima de cambio».

En un mensaje que ha difundido en redes sociales, esta ex diputada balear que dejó su escaño en septiembre del año pasado, asegura que «las feministas llevamos años desamparadas por el partido a nivel nacional. No en pocas ocasiones nos hemos dirigido al anterior secretario de Organización con la callada por respuesta, desgraciadamente, ya sabemos por qué… Estaba demasiado ocupado en otros asuntos turbios», denuncia esta militante con una dilatada trayectoria en la formación.

Cano también critica la forma de actuar de la actual dirección del partido donde «nuestra responsabilidad siempre ha jugado a la contra, mientras otros, recién llegados a las filas socialistas, vociferaban mantras por los medios de comunicación, pasándose las resoluciones de nuestros debates democráticos por el arco del triunfo… Y no pasaba nada, de hecho, les premiaron siguiendo como diputados mientras a compañeras valiosas las apartaron… Porque ya se sabe que el feminismo, es lo que a algunos les pasa por sus santos cojones», afirma.

Por contra para ella el feminismo, «además de una teoría política, es una praxis, una ética. Y esto es lo que a algunos se les olvida. Una ética que debe ser coherente entre las esferas pública y privada. Gracias al feminismo radical sabemos hace años que lo personal es político, y que en las esferas más íntimas es donde suele operar con más virulencia el machismo y la desigualdad».

Por ello la ex responsable socialista de Igualdad del PSOE en Baleares considera que «el feminismo como ética permitirá superar las contradicciones entre declararse feminista y ser un putero, declararse feminista y acudir a los vientres de alquiler mercantilizando a las mujeres, y permitirá tener actitudes de reciprocidad y respeto genuino entre los sexos».

En este sentido defiende que «más allá del discurso aprendido para el mitin de turno, no son cuestiones privadas, es el comportamiento y compromiso que esperamos de cualquier representante orgánico y público que se precie a decirse feminista y socialista, porque hace años que ligamos estas dos teorías que tienen en común la lucha contra las discriminaciones económicas y de género. La opresión material y la sexual».

La cuestión para esta relevante dirigente socialista es que para mal o para bien, «un partido es el reflejo de la sociedad y el machismo está muy arraigado. La situación de denuncia pública a compañeros, no les reconozco este título valioso, nos hace reflexionar en cómo debemos tomar medidas efectivas, pero sobre todo debe hacernos reflexionar en cómo el feminismo ha de ser más que un discurso político dentro de nuestra organización.

Por ello, y llegados a este punto Cano considera que es el momento de que el partido sea contundente.

«Al mínimo indicio se deben expulsar a los machistas y acosadores, acompañando a las víctimas y poniendo a su servicio los servicios jurídicos y psicológicos necesarios para su restitución. Sobre todo es el momento de que el discurso de la igualdad y el feminismo se convierta en una praxis real, donde no quepan contradicciones entre el discurso público y el privado y donde no quepan conductas machistas.