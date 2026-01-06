Junqueras amenaza con abandonar a Sánchez si no sale con el cupo catalán de La Moncloa el jueves

El líder de ERC, Oriol Junqueras, está dispuesto a llevar al límite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y romper oficialmente relaciones con el Ejecutivo si de la reunión que se celebrará el próximo jueves en el Palacio de la Moncloa no sale con una propuesta concreta y un calendario satisfactorio de ejecución del nuevo modelo de financiación «singular» para Cataluña. Junqueras ha convocado una reunión extraordinaria de su Comisión Ejecutiva Nacional en Barcelona, el mismo jueves, para «analizar» los avances conseguidos en Moncloa y tomar una decisión sobre el futuro de las relaciones con el Gobierno.

Desde la dirección de ERC se ha distribuido entre su militancia un wasap en el que se advierte de que la reunión Junqueras-Sánchez «puede ser decisiva e importante para nuestro país, con la cuestión de la financiación como eje central». En esa misma comunicación, en la que se anima a reenviar el texto «a toda la militancia de ERC» y se pide que se preste atención a las próximas informaciones, se añade asimismo que «Cataluña merece, necesita y quiere ganar soberanía y Esquerra Republicana es la fuerza útil para materializar estos avances imprescindibles».

Fuentes de la formación independentista advierten que su paciencia se ha agotado y hacen hincapié en el hecho de que en su acuerdo de investidura con el PSC pactaron que, en este año 2026, la Agencia Tributaria catalana recaudaría y gestionaría íntegramente su IRPF, algo que no va a suceder y que, amén de constituir – entienden los consultados- un «flagrante incumplimiento» bloquea la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pueda aprobar los presupuestos para Cataluña …«y no ha logrado aprobarlos desde que fue investido presidente, en 2024», señala un dirigente de ERC.

La formación independentista, que sostiene a Illa al frente de la Generalitat, pero también a Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, ha decidido meter toda la presión posible a Sánchez en este momento, para poder exhibir ante su militancia no sólo ese «cupo catalán» o, como prefieren llamarle desde el Gobierno de Sánchez, ese modelo de financiación singular, sino también garantías de cumplimiento de las inversiones presupuestadas en Cataluña y la mejora de las infraestructuras catalanas, entre otros asuntos.

Todos los impuestos

Por su parte, desde el Gobierno aseguran que la vicepresidenta y titular de Hacienda, María Jesús Montero, tiene previsto ese nuevo modelo de financiación y un calendario que contempla una «delegación progresiva de la recaudación de los impuestos, incluido el IVA, que culminaría en 2028». Desde el entorno de la vicepresidenta insisten en que el modelo, en todo caso, será discrecional y cualquier Comunidad que lo solicite podrá hacerlo

Está por ver si la fórmula que hasta la fecha se ha resistido a agilizar la vicepresidenta económica Montero, satisface las aspiraciones y exigencias de ERC, cuyos dirigentes reiteran que solo se darán por satisfechos con un sistema que contemple la recaudación, gestión, liquidación, inspección y disposición plena de todos los impuestos recaudados en Cataluña y una financiación que sea «justa» para con los catalanes.