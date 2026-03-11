La Junta dará 3.000 euros en ayudas a los autónomos que cambien su vehículo o furgoneta

El pasado martes, el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, anunció que pondrá en marcha el Plan Renove de Vehículos Andalucía, «el primer programa de incentivos dirigido específicamente a profesionales autónomos que contemplará ayudas directas de 3.000 euros para la adquisición de un vehículo eficiente no eléctrico, siempre que se achatarre otro de más de 10 años de antigüedad con la ITV vigente».

El objetivo es doble: por un lado, reducir los gastos de quienes dependen del coche para trabajar; y por otro, impulsar la renovación de un parque automovilístico antiguo y con elevados niveles de emisiones.

Pago anticipado

La ayuda será de 3.000 euros por vehículo, una cuantía única y fija, sin tramos. Se otorgará mediante concurrencia no competitiva, lo que significa que las solicitudes se atenderán por orden de presentación hasta que se agote el presupuesto disponible.

Como novedad administrativa, la orden contempla el abono anticipado del 100% de la subvención. El pago se realizará una vez dictada la resolución de concesión, sin necesidad de esperar a la justificación final. Todo el proceso se gestionará de forma completamente telemática y altamente automatizada a través de la Agencia Andaluza de la Energía.

Asimismo, las ayudas tendrán efecto retroactivo dentro de cada convocatoria, ya que se considerarán subvencionables las adquisiciones realizadas desde el 1 de enero del año correspondiente.

Plazo de solicitud

Las convocatorias específicas de estas ayudas se aprobarán mediante resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía y se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y también en la página web del propio organismo.

El plazo para presentar solicitudes se determinará en cada convocatoria. No obstante, la orden ya establece que todas las personas beneficiarias deberán realizar los trámites exclusivamente por vía electrónica, tanto para solicitar la ayuda como para consultar el estado del expediente o presentar la documentación justificativa.

La actuación deberá ejecutarse en un plazo máximo de seis meses desde la notificación de la concesión, mientras que la justificación tendrá que presentarse dentro de los cuatro meses posteriores, sin que se contemple la posibilidad de prórroga.

Estas ayudas del Plan Renove serán compatibles con otras subvenciones destinadas al mismo fin, siempre que el importe total no supere el coste del vehículo y se respeten los límites de ayudas de mínimos establecidos por la normativa europea.

Desde la Junta se subraya que este programa no reemplaza al plan MOVES, sino que actúa como complemento, al ofrecer una línea específica para vehículos no electrificados con alta eficiencia energética y bajas emisiones de CO₂.

Vehículos que puedes adquirir

Las ayudas están destinadas a la compra de turismos (categoría M1) y furgonetas (categoría N1) de hasta 3.500 kg de peso máximo, siempre que el vehículo sea nuevo, se matricule por primera vez en España a nombre del beneficiario (o de la empresa de renting) y no supere los 35.000 euros antes de IVA, aplicando los descuentos ofrecidos en el punto de venta.

Los modelos deberán cumplir con un límite de emisiones de 120 g de CO₂ por kilómetro y emplear tecnologías diferentes a las de los vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, que ya están cubiertos por el programa MOVES III, de manera que este plan amplía las opciones para quienes todavía no pueden o no desean electrificar su flota.

Como requisito para recibir la ayuda, el autónomo deberá darse de baja definitiva de un turismo o furgoneta matriculado en España, con al menos diez años de antigüedad entre su primera matriculación y la fecha de la solicitud, ITV vigente y titularidad del vehículo desde, como mínimo, el día anterior a la publicación de la convocatoria.

La baja deberá registrarse de forma definitiva en el Registro de Vehículos de la DGT y ser posterior al 31 de diciembre de 2025, según lo establecido en el cuadro resumen de la orden. Además, el vehículo adquirido con la ayuda deberá permanecer afecto a la actividad durante al menos dos años desde su matriculación, o desde la firma del contrato en caso de renting o leasing operativo.

Faconauto

Marta Blázquez, la presidenta de Faconauto, ha destacado durante el eMobility Expo World Congress- MOW 2026 que «acuerdos como el que hoy firmamos con la Junta de Andalucía demuestran que cuando administraciones y el sector trabajan juntos, la transición hacia una movilidad más sostenible avanza más rápido y llega antes a ciudadanos, empresas y autónomos».

En esta línea, ha incidido en que «las comunidades autónomas están demostrando que pueden desempeñar un papel decisivo con iniciativas como los planes de renovación del parque que han demostrado que funcionan: ayudan a reducir emisiones, impulsan la electrificación y actúan como un verdadero revulsivo para el mercado. En un país donde la edad media de los vehículos alcanza ya los 14,6 años -y en Andalucía llega a los 15,2- renovar el parque es el primer paso para avanzar en descarbonización».

Con una vigencia de cuatro años, este protocolo permitirá establecer un marco de diálogo permanente entre la Administración andaluza y el sector para difundir las tecnologías y soluciones más eficientes disponibles, realizar acciones de divulgación y dar a conocer las líneas de financiación del Gobierno andaluz. El transporte es el sector de mayor consumo energético en Andalucía, representando el 43,4% del total de energía final demandada, con una dependencia de los derivados del petróleo que alcanza el 94,3%.

A esto se suma que más del 63% del parque móvil andaluz supera los diez años de antigüedad. En este contexto, la renovación del parque de vehículos constituye una herramienta clave para avanzar en los objetivos de descarbonización fijados en la Estrategia Energética de Andalucía 2030, impulsando una movilidad más eficiente, segura y ambientalmente sostenible.