Llorca impulsa un cambio para destinar a 120.000 viviendas el suelo dotacional municipal en desuso

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha desvelado este miércoles que su Gobierno permitirá destinar parte del suelo dotacional de los ayuntamientos que lleva muchos años sin desarrollarse para que pueda ser utilizado en la construcción de viviendas. Una medida que será posible a través de la nueva ley de simplificación administrativa, que prepara el Consell.

Llorca ha explicado que en la actualidad existe una cantidad de ocho millones de metros cuadrados de este tipo de suelo dotacional, que lleva muchos años sin ser usado.

Y ha matizado que él no quiere que se agote en su totalidad ese suelo, «tampoco hace falta», pero sí ha explicado que destinando solo la mitad, unos 4 millones de metros de suelo, «podríamos hacer 120.000 viviendas» y el problema, en referencia precisamente al de la vivienda, «estaría solucionado».

En concreto, el presidente de la Generalitat Valenciana ha anunciado que el Gobierno que él preside impulsará en los próximos meses planes habitacionales locales para que los ayuntamientos puedan liberar el suelo que lleva muchos años sin uso. Y que ese suelo pueda ir destinado a construir vivienda y que, con ello, aumente la oferta. Llorca se ha manifestado así en un acto en Las Provincias. De este modo, Juan Francisco Pérez Llorca ha apostado por dar un paso más en las medidas para solucionar el problema de la vivienda en la Comunidad Valenciana.

Juan Francisco Pérez Llorca ha reivindicado también la apuesta que su propio Gobierno está efectuando por el alquiler joven, acompañado de una bajada de impuestos para todas las rentas, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Y, también, con el desarrollo del denominado Plan Vive para crear más de 10.000 viviendas en la presente legislatura. Y al que ya se han acogido muchos ayuntamientos de todo signo y color político dentro de la Comunidad Valenciana.