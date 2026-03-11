¿Cuándo se juega la final del Masters 1000 de Indian Wells 2026?

Carlos Alcaraz sigue con paso firme en Indian Wells 2026. El español se deshizo de Arthur Rinderknech en un partido durísimo y ya ha puesto el foco en su próximo objetivo para seguir avanzando en la competición: Casper Ruud. El actual número uno del mundo, en la rueda de prensa posterior tras vencer al francés, señaló que cada vez que tiene que salir a pista tiene que dar el máximo porque sus rivales intentan dar el 200% en sus enfrentamientos.

«A veces, me canso de sentir que juego contra Roger Federer en cada ronda. A veces parece que todos juegan a un nivel increíblemente alto. No sé si es solo una sensación mía, pero siento que siempre ocurre contra mí. Si jugaran a ese nivel en todos los partidos, deberían estar mucho más arriba en el ranking. Es algo que me preocupa y en lo que pienso cuando estoy jugando», destacó.

No obstante, el murciano posee una gran variedad de recursos para salir ileso de estos duros enfrentamientos y observar de frente las rondas finales, donde desea llegar precisamente en el desierto californiano. Eso sí, para ello deberá doblegar al siempre complicado Casper Ruud, con el que disputará este miércoles 11, sobre las 22:00 horas, su enfrentamiento de octavos de final de la competición, con el objetivo prioritario de seguir avanzando para llegar a la final.

¿Cuándo es la final de Indian Wells 2026?

El considerado ‘quinto’ grande del calendario arrancó el pasado miércoles 4 de marzo con el inicio de las primeras rondas de la competición. Dos semanas de pura emoción y tensión para los amantes del tenis, que disfrutarán en las grandes y a través de sus televisiones el mejor tenis del mundo. En este caso, la final de Indian Wells se jugará este próximo domingo 15 de marzo.

Primera ronda : miércoles 4 de marzo y jueves 5 de marzo

: miércoles 4 de marzo y jueves 5 de marzo Segunda ronda : viernes 6 de marzo y sábado 7 de marzo

: viernes 6 de marzo y sábado 7 de marzo Tercera ronda : domingo 8 de marzo y lunes 9 de marzo

: domingo 8 de marzo y lunes 9 de marzo Cuarta ronda : martes 10 de marzo y miércoles 11 de marzo

: martes 10 de marzo y miércoles 11 de marzo Cuartos de final : jueves 12 de marzo

: jueves 12 de marzo Semifinales : viernes 13 de marzo (femeninas) y sábado 14 de marzo (masculinas)

: viernes 13 de marzo (femeninas) y sábado 14 de marzo (masculinas) Final: domingo 15 de marzo

Still undefeated in 2026 💪@carlosalcaraz battles past Rinderknech 6-7(6) 6-3 6-2 & moves to 13-0 this year.#TennisParadise pic.twitter.com/Z3xiPl76Vs — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 10, 2026

A qué hora es la final de Indian Wells 2026 y dónde ver

La final de Indian Wells 2026, que se disputará este próximo domingo 15 de marzo, se jugará alrededor de las 22:00 horas en España. Como ya sabemos, en nuestro país existe una gran diferencia de nueve horas con respecto a California, por lo que los amantes de este deporte tendrán que esperar al final del día para poder disfrutar del partido por el título, que se podrá ver a través de los canales de Movistar Plus+ y sus diferentes apps disponibles y seguir el minuto a minuto en la web de OkDiario, con los mejores comentarios en directo, imágenes, vídeos y reacciones.