Dos niños en estado grave tras una explosión en el laboratorio de un colegio de Gerona

Tres estudiantes de cuarto de primaria han resultado heridos tras producirse una explosión mientras llevaban a cabo un experimento de química en la escuela Entorn de Porqueres, situada en la comarca del Pla de l’Estany. Según ha comunicado el centro educativo, la detonación -que, de acuerdo con las primeras informaciones, habría sido causada por una botella- ha ocurrido en el exterior del colegio y ha provocado quemaduras de diversa gravedad a los alumnos.

El resto de los estudiantes y el personal docente se encuentran en buen estado. Por su parte, el Ayuntamiento ha solicitado a los vecinos que eviten acercarse a la zona. El alcalde del municipio, Francesc Castañer, se ha desplazado hasta el lugar para seguir de cerca la situación.

Los dos menores en estado grave han sido trasladados al Hospital de la Vall d’Hebron, mientras que el tercero, con heridas leves, ha sido atendido en el Hospital Trueta de Gerona.

Según el Servicio de Emergencias Médicas, se han activado dos helicópteros medicalizados, cinco ambulancias y un equipo de psicólogos del SEM. La alerta del incidente se ha recibido a las 10:47 y el cuerpo de bomberos se ha personado en el colegio junto a tres equipos, que han prestado los primeros auxilios y han ayudado al servicio médico de urgencia al traslado de los heridos a las ambulancias y al helicóptero.