Condenado un inmigrante ilegal a prisión y expulsión del país por violar a su novia en una chabola de Níjar

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a 13 años y cuatro meses de prisión impuesta a un hombre por violar, golpear e insultar de forma continuada a su pareja, con la que convivía en una chabola del asentamiento de Atochares, en Níjar (Almería). El condenado, Yassin I., en situación irregular en España, se encuentra en prisión provisional por esta causa y será expulsado del país una vez cumpla tres cuartas partes de la pena o acceda al tercer grado.

La agresión sexual tuvo lugar sobre las 16:00 horas del 6 de mayo de 2024. Según la sentencia, consultada por OKDIARIO Andalucía, el acusado inició una discusión con la víctima, con la que mantenía una relación sentimental desde hacía un mes. Yassin bloqueó en el móvil el contacto de una amiga con la que ella estaba hablando y le propinó varios puñetazos en el brazo. Acto seguido, y pese a la negativa de la víctima, la violó. La resolución añade además que, poco después de iniciarse la convivencia, el acusado comenzó a insultarla de forma reiterada, llamándola «puta» y diciéndole que «no valía para nada».

El TSJA avala la valoración de la prueba realizada por la Audiencia Provincial de Almería y rechaza que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. La defensa sostenía que la declaración de la víctima no era fiable, que presentaba contradicciones y que no existían pruebas de corroboración suficientes.

Frente a ello, el TSJA descarta que reste credibilidad al relato el hecho de que la mujer no acudiera a denunciar hasta la mañana siguiente. Recuerda que la agresión se produjo la tarde del 6 de mayo y que al día siguiente presentó denuncia ante la Guardia Civil y fue atendida en un centro hospitalario, por lo que no aprecia una demora relevante. Añade que la mujer mantuvo un relato «firme, estable y coherente» y que su testimonio aparece respaldado por los informes médicos y forenses.

Por todo ello, la Sala de lo Civil y Penal ha desestimado el recurso presentado por la defensa y ha ratificado íntegramente la sentencia dictada en septiembre de 2025 por la Audiencia de Almería.

El tribunal impuso al acusado una pena de 12 años y seis meses de prisión por la agresión sexual. A ello se suman otros 10 meses por el delito de lesiones y 20 días de localización permanente por las vejaciones. Además, deberá indemnizar a la víctima con 250 euros por las lesiones y con 6.000 euros por daño moral, lo que eleva la responsabilidad civil a 6.250 euros.

La Audiencia de Almería acordó también sustituir el cumplimiento de la condena por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada en España durante 10 años, una vez que el penado acceda al tercer grado o haya cumplido las tres cuartas partes de la pena. El condenado, que reconoció que las relaciones sexuales, se encuentra en prisión provisional desde el 7 de mayo de 2024. Contra la resolución del TSJA cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.