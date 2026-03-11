AUTÓNOMOS

La Comisión Europea denuncia a España por no eximir del IVA a los autónomos

Llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no cumplir la normativa

Alba Martín

La Comisión Europea ha denunciado a España por no cumplir con los autónomos al no trasponer la directiva europea que permitiría a los autónomos no pagar ni declarar el IVA a aquellos que facturen menos de 85.000€.

La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos, ATA, interpuso en diciembre una denuncia contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea por la falta de transposición y aplicación de la directiva relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta al régimen especial de exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas, conocido como «Iva franquiciado».

En concreto se ha presentó una denuncia por el incumplimiento de la Directiva Europea, por la que se modifican los artículos 281 a 294 de la Directiva 2006/112/CE, vulnerando con ello los principios de efectividad, no discriminación, proporcionalidad, seguridad jurídica, competencia leal y libertad de establecimiento del Derecho de la Unión Europea.

Hoy la Comisión Europea ha anunciado que va a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por este hecho.

La infracción cometida recuerda que todos los Estados miembros de la UE estaban obligados a poner en vigor las disposiciones legales necesarias para transponer las disposiciones obligatorias de la Directiva dentro de ese plazo. Sin embargo, España aún no ha notificado tales medidas nacionales.

