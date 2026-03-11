Turner, filial norteamericana de ACS, ha comenzado la fase estructural de la ampliación del Geisinger Wyoming Valley Medical Center, un gran centro hospitalario cuyas obras están valoradas en 900 millones de dólares (alrededor de 778 millones de euros al cambio actual), según ha informado la empresa a través de un comunicado. Esto supone un hito importante en una de las mayores inversiones sanitarias del noreste de Pensilvania (EEUU).

Tras casi dos años de planificación y trabajos de cimentación, ya se está levantando la estructura de acero del edificio de pacientes de 11 plantas y 55.742 metros cuadrados.

Cuando esté terminada, la estructura contendrá más acero que la Torre Eiffel. Con la ampliación se aumentará la capacidad de 356 a 500 camas, los quirófanos pasarán de 12 a 18, se agrandará el servicio de urgencias y se respaldará el objetivo de Geisinger de ofrecer habitaciones privadas a todos los pacientes. Se espera que las instalaciones abran sus puertas en el primer trimestre de 2028.

Nuevo proyecto de Turner

La empresa augura que genere hasta 3.800 puestos de trabajo en la construcción y tenga un impacto económico local de aproximadamente 1.000 millones de dólares, con un aumento de la plantilla del centro de 150 a 450 trabajadores en los momentos de mayor actividad. Una vez finalizado, Geisinger tiene previsto contratar a 400 empleados más.