Publicado en el BOE: adiós al jamón de pavo y a las aceitunas rellenas como las conocías hasta ahora

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un Real Decreto que cambia las normas sobre el jamón de pavo, el pan sin gluten y las aceitunas rellenas tal y como las conocíamos. A partir de ahora, las empresas que comercialicen estos alimentos tendrán que ofrecer una información más clara sobre todos los productos. Todo ello con el objetivo de adecuarlo a la innovación tecnológica y las demandas del consumidor. Consulta en este artículo los cambios que llegan en el jamón de pavo o la horchata en nuestro país.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación anunció el pasado martes 24 de febrero la actualización de disposiciones sobre calidad alimentaria para mejorar la información al consumidor y la trazabilidad de los productos. Esta nueva norma, que ya ha sido publicada en el BOE, actualiza la normativa alimentaria para ofrecer información más clara en productos como el pan sin gluten, la horchata, el jamón de pavo o las aceitunas rellenas.

«El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto que modifica y deroga diversas disposiciones reglamentarias en materia de calidad alimentaria para adaptar la normativa a la innovación tecnológica y a las nuevas demandas del consumidor», ha informado el Gobierno en un comunicado en el que deja claro que: «La actualización busca ofrecer información más clara, reforzar la trazabilidad, incorporar avances en procesos y productos, y mejorar la competitividad del sector agroalimentario».

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dejó claro en el comunicado que con estas actualizaciones «España avanza en la adaptación del marco de calidad alimentaria a la realidad productiva y tecnológica actual, elimina normas superadas por la legislación europea y adecúa capítulos del Código Alimentario Español a las nuevas disposiciones.

Cambios en el jamón de pavo y las aceitunas

Este cambio en la normativa tiene como principal novedad la inclusión del pan sin gluten dentro de los productos regulados por la norma de calidad del pan, en la que hasta ahora no estaba contemplado. «Además, se aporta seguridad jurídica a operadores y autoridades de control. Con la modificación aprobada, se habilita a que productos no elaborados con harina puedan denominarse pan, siempre que cumplan los demás requisitos establecidos en la norma de calidad de este producto básico», dicen desde el Gobierno.

Esta normativa también introduce cambios que afectan a uno de los productos más demandados del este español, que es la horchata valenciana. El Real Decreto autoriza a elaborar la horchata sin azúcares añadidos y con contenido reducido de azúcar, «aunque para preservar su calidad tradicional se prohíbe el uso de edulcorantes y colorantes».

Otro de los cambios más importantes llega con uno de los productos más consumidos por millones de españoles, el jamón de pavo, al que se le reconoce como denominación consagrada por el uso. Con respecto a los derivados cárnicos, se regulan nuevas menciones de valor añadido demandadas por el consumidor, como «natural» y «elaboración artesana». El Ministerio también informa que «se refuerza la trazabilidad en jamones y paletas curados y la información sobre la fecha de entrada en salazón».

Para las aceitunas de mesa, esta nueva normativa exigirá que «los rellenos en forma de pasta se indiquen claramente en ingredientes y se mantengan denominaciones tradicionales como aceitunas rellenas de anchoa». El resto de cambios que entran en vigor tras la publicación en el BOE de esta normativa son los siguientes: