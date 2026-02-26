Tostadas francesas sin gluten: receta fácil y esponjosa
Francisco María
-
-
- Actualizado:
Deliciosa receta de tostadas francesas sin gluten, perfecta para un desayuno saludable y fácil de preparar en casa.
Hay desayunos que saben a domingo. A casa en silencio, a café recién hecho y a algo dulce dorándose en la sartén. Las tostadas francesas son justo eso. Y si necesitas que sean sin gluten, la buena noticia es que salen igual de ricas, igual de tiernas y con ese punto crujiente que las hace irresistibles.
Si ya te has animado con recetas como los Malfatti ricotta y espinaca sin gluten, has probado los clásicos Donuts sin gluten o has preparado unas Galletas de harina de arroz sin gluten, estas tostadas son el siguiente capricho que merece la pena.
Ingredientes
-
8 rebanadas de pan sin gluten (mejor si no es recién hecho)
-
2 huevos
-
250 ml de leche sin gluten o bebida vegetal
-
1 cucharada de azúcar (opcional)
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
½ cucharadita de canela
-
Mantequilla o aceite para la sartén
-
Azúcar glas, fruta, miel o sirope para servir
Paso 1: La mezcla que lo cambia todo
En un bol amplio bate los huevos con la leche. Añade la vainilla, la canela y el azúcar si te gusta un punto más dulce. Remueve bien hasta que quede una mezcla homogénea y con ese aroma que ya empieza a abrir el apetito.
Aquí puedes ajustar sabores. Más canela si te encanta, un toque de ralladura de naranja si quieres algo diferente.
Paso 2: Empapar
Coloca las rebanadas en la mezcla y deja que absorban el líquido unos segundos por cada lado. No hace falta que naden en el bol. El pan sin gluten es más delicado y si lo dejas demasiado puede romperse.
La clave está en que quede jugoso, no deshecho.
Paso 3: A la sartén, fuego medio y paciencia
- Calienta una sartén con un poco de mantequilla o aceite. Cuando esté caliente (pero no humeando), coloca las tostadas.
- Cocínalas unos 2 o 3 minutos por cada lado. Verás cómo se doran poco a poco. Ese tono dorado es justo lo que buscamos: crujiente por fuera, tierno por dentro.
- No subas demasiado el fuego. Mejor un poco más lento y que se hagan bien por dentro.
Paso 4: El toque final
Sírvelas recién hechas. Aquí es donde puedes jugar: azúcar glas espolvoreado, fruta fresca, miel, sirope de arce o incluso un poco de yogur sin gluten por encima.
Si quieres algo más contundente, añade frutos rojos y un chorrito extra de miel. Si prefieres algo más ligero, fruta y listo.
El resultado es ese equilibrio perfecto entre suave y crujiente que hace que desaparezcan del plato en minutos.
Consejos que marcan la diferencia
-
Usa pan sin gluten con buena miga; no todos funcionan igual.
-
Si el pan está muy fresco, tuéstalo ligeramente antes.
-
Cocina pocas tostadas cada vez para que se doren bien.
-
Si prefieres evitar la sartén, puedes hacerlas al horno, aunque perderán un poco de ese toque clásico.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 20 minutos
Porciones: 4 personas (2 tostadas por persona)
Información nutricional (aproximada, receta completa): 1.200-1.400 kcal totales
Tipo de cocina: Internacional adaptada sin gluten
Tipo de comida: Desayuno o merienda
Estas tostadas francesas sin gluten demuestran que adaptar una receta clásica no significa renunciar al placer. Son fáciles, rápidas y tienen ese punto casero que hace que el desayuno se convierta en un pequeño momento especial. Y a veces, con eso, ya es más que suficiente.
