El truco sencillo de los chefs para que las fresas sepan más dulces sin añadir azúcar: funciona

Las fresas pueden ser más dulces sin añadir azúcar, los chefs profesionales saben cómo aplicar un truco esencial. Lo que buscamos en estos días que tenemos por delante es aprovechar esas frutas que aparecen con mucha fuerza en estos días que tenemos por delante. Una manera de comer bien uno de los alimentos más naturales con el toque de dulzor que queremos. Aunque quizás acostumbrados a unos sabores más intensos, deberemos buscar un plus de buenas sensaciones de la mano de este tipo de recetas.

Existen una gran variedad de trucos que pueden ayudarnos a conseguir un plus de buenas sensaciones, con la ayuda de un extra de sabor y de alegría. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones, de la mano de este tipo de recetas que pueden cambiarlo todo. Tenemos la suerte de ser productores de una de las frutas más deliciosas que existen, las fresas. Podremos conseguir un bocado realmente sorprendente con un truco que puede cambiarlo todo por completo. Es cuestión de ponerse manos a la obra a por ello, de forma ejemplar.

No será necesario añadir azúcar

La realidad es que los postres con fruta son una manera de evitar incorporar añadir ese azúcar de más que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial.

Reducir el azúcar puede ser uno de los propósitos de este nuevo año, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en algunos cambios importantes que serán esenciales. Es un giro radical el que nos está esperando en estos días en los que todo puede ser posible.

Ese azúcar que quizás ponemos de más en las frutas puede convertirse en parte de la historia. Vamos a poder conseguir un plus de buenas sensaciones con la ayuda de esta fruta que puede ser una de las más deseadas que existen. Un giro radical a la hora de prepararla que nos aportará un plus de buenas sensaciones de forma casi inmediata.

Las fresas tienen un punto dulce, que podemos potenciar con el truco de los chefs profesionales para añadir un punto más de dulzor. Si estás pensando en hacerte con esta fruta tan especial, no lo dudes, este truco te interesa.

Las fresas más dulces que queremos disfrutar, quizás las podemos tener en nuestro poder con un toque extra de alegría. En esencial, estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser clave y que nos ayudará a descubrir lo mejor de esta increíble fruta.

Un poco de pimienta rosa puede ser el ingrediente necesario para disfrutar de unas fresas de esas que impresionan, es cuestión de ponerse manos a la obra con ellas. Es época de empezar a verlas llegar en el supermercado, siendo una fruta que podemos emplear en una receta de lo más especial como esta.

Ingredientes:

1 k de fresas maduras y frescas

250 g de chocolate oscuro sin azúcar en tableta

3 cucharadas soperas de mantequilla

Palillos de madera

C ómo preparar fresas con chocolate sin azúcar añadido:

Lavar las fresas con abundante agua, pero teniendo cuidado de no magullarlas. Dejar escurrir en un colador para que se sequen. Dejar la parte verde con las hojas, ya que adornan la fruta para su presentación. Reservar. Picar el chocolate en trozos pequeños para que se funda rápidamente. Poner los trozos de chocolate en un recipiente apto para microondas. Tapar el recipiente con papel film. Programar a 30 segundos el microondas para fundir el chocolate. Retirar y remover. De ser necesario, programar el microondas para 30 segundos más, hasta que se funda totalmente el chocolate. Retirar del microondas y añadir la mantequilla. Mezclar muy bien. Colocar papel de horno sobre una bandeja. Introducir un palillo sobre la zona de las hojitas verdes e introducir bien dentro de la fresa. Tomar el palillo y sumergir la fresa dentro de la fuente con chocolate y colocarlas sobre la bandeja para que enfríe el chocolate. Repetir esta acción con todas las fresas.

Puedes acompañar este postre de un yogur natural o de un poco de helado de cítricos, le dará un punto especial a las fresas que también combinan a la perfección con la nata. Son una fruta especial para estas fechas que también puedes congelar.

Podrás tener siempre en tu nevera, esta deliciosa forma de conseguir un plus de sabor y de buenas sensaciones. Es hora de aprovechar cada uno de los ingredientes que tenemos en nuestro poder, con una mezcla de sabores que puede ser clave para no añadir más azúcar a nuestra dieta.