Palo al INSS: miles de jubilados pueden cobrar hasta 14.000 euros por un fallo en las pensiones

Un grupo de jubilados podrá reclamar hasta 14.000 euros por orden del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Supremo. La Justicia ha dado la orden de entregar con carácter retroactivo las cantidades correspondientes a los pensionistas que en su día no recibieron el antiguo complemento de maternidad, que desde 2021 se denomina complemento de brecha de género. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre estas cantidades de hasta 14.000 euros que pueden reclamar los jubilados.

Es oficial: los jubilados que en su día recibieron el complemento de maternidad podrán reclamar las cantidades no pagadas con carácter retroactivo por esta ayuda que estuvo vigente en España entre 2016 y 2021. Esta prestación tenía como objetivo bonificar a las mujeres que habían interrumpido su trayectoria profesional para estar al cuidado de los hijos. Ahora la Justicia ha dictaminado que los hombres también debían acceder a esta ayuda.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó en una sentencia publicada en diciembre de 2019 y el Tribunal Supremo también dictaminó que excluir a los padres de este complemento fue «una discriminación ilegal». Así que ahora ha obligado a la Seguridad Social a entregar esta ayuda con efectos retroactivos en caso de cumplir los requisitos que se establecieron en su momento.

Hasta 14.000 euros para los jubilados

«Si accediste a tu pensión entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021, te corresponde solicitar el complemento por maternidad», dice la Seguridad Social en el canal específico del complemento de la brecha de género, en el que también se informa sobre los requisitos que tendrán que tener los jubilados que quieran reclamar estas cantidades. Son los siguientes:

Causar derecho entre 2016 y 2021.

No te han reconocido el complemento por maternidad o para la reducción de la brecha de género con anterioridad.

Haber tenido al menos 2 hijas o hijos.

Así que los jubilados que en su día cumplieron con los requisitos podrán solicitar con carácter retroactivo unas cantidades que pueden ir hasta los 14.000 euros. Para solicitarlo, tendrán que presentar la solicitud de revisión ante la Seguridad Social y, en caso de que sea denegada, lo más recomendable es acudir a la justicia que, viendo la jurisprudencia sentada, podría dar la razón a estos jubilados.

Los nuevos jubilados que hayan accedido a la pensión recientemente y que en su día tuvieron que interrumpir su actividad laboral para estar al cuidado de los hijos en 2026 tienen derecho a percibir el complemento para reducir la brecha de género, que entró en vigor el 4 de febrero de 2021. Las cantidades que reparte son las siguientes:

Un hijo: 35,9 euros al mes / 430,8 euros al año.

Dos hijos: 71,8 euros al mes / 862,6 euros al año.

Tres hijos: 107,7 euros al mes / 1.292,4 euros al año.

Cuatro o más hijos: 143,6 euros al mes / 1.723,2 euros al año.

El Supremo: se pueden cobrar a la par

El Tribunal Supremo también dictó sentencia hace unos meses y concluyó que dos progenitores integrados en el régimen de clases pasivas puedan cobrar a la par el complemento de brecha de género. En 2025, el Alto Tribunal ya dictó en mayo de 2025 que los progenitores del régimen general podrían cobrar esta ayuda a la vez y ahora incluye a los que proceden de clases pasivas que cubren a los funcionarios de carrera, personal de la Administración General del Estado, personal de Justicia o militares, que se adhirieron antes de 2011.

El Tribunal Supremo dictó recientemente que los hombres tienen derecho a acceder al complemento «en las mismas condiciones». «Lo cual incluso podría determinar que la madre que ya tenía reconocido el complemento de maternidad pudiera verse afectada por percibirlo, en todo o en parte, el otro progenitor», concluyó, según cita El Economista, sobre la posibilidad de que los dos progenitores puedan cobrar a la vez esta ayuda para los jubilados con hijos.