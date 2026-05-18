EEUU convertirá en «fugitivo» a Raúl Castro este miércoles al acusarlo por el derribo de unas avionetas en 1996

El Departamento de Justicia de EEUU presentará este miércoles, con toda probabilidad, una acusación federal contra Raúl Castro Ruz, ex presidente de Cuba y hermano del también dictador Fidel Castro, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un acto que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos en aguas internacionales.

Éste es un proceso judicial con décadas de investigación que EEUU reactiva en plena presión de EEUU para debilitar al régimen y forzar concesiones y amplias reformas.

La imputación convertirá a Raúl Castro en «fugitivo» ante la justicia estadounidense, lo que le obligará a restringir sus viajes a la vez que envía un mensaje a otros jerarcas comunistas del régimen: «Sus acciones tienen consecuencias legales duraderas».

La imputación del gran jurado del próximo miércoles será revelada durante un acto público organizado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida en la Freedom Tower de Miami, coincidiendo con el Día de la Independencia de Cuba. El evento incluirá un homenaje a las víctimas: Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña, Carlos Costa y Pablo Morales, según han informado el Miami Herald y la CNN.

Cómo fue el incidente de 1996 del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate

El caso por el que se va a imputar a Raúl Castro se centra en la orden de ataque contra dos aeronaves desarmadas de la ONG Hermanos al Rescate que volaban en misión humanitaria de búsqueda y rescate de balseros en el Estrecho de Florida.

El 24 de febrero de 1996, cazas MiG-29 y MiG-23 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba derribaron dos Cessna 337 Skymaster de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales, según determinó la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Una tercera avioneta, pilotada por el fundador de la organización, José Basulto, logró escapar. Las cuatro víctimas, todos cubanoamericanos residentes en Miami, nunca fueron recuperadas. El juez federal de EEUU, James Lawrence King, en un fallo posterior, condenó el acto como un “indignante desprecio por el derecho internacional y los derechos humanos básicos”, al calificar el derribo como un asesinato en espacio aéreo internacional.

Las pruebas contra Raúl Castro

En ese momento, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas. La acusación se apoyaría en varios elementos clave:

Un audio grabado en junio de 1996 en el que se escucha a Castro decir: «Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban… Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan». Este registro demostraría su participación directa en la decisión de derribar las aeronaves.

La confesión pública del propio Castro al congresista James McGovern en 2014: «Yo di la orden. Yo soy el responsable».

en 2014: «Yo di la orden. Yo soy el responsable». Tanto Raúl como Fidel Castro asumieron públicamente la responsabilidad en su momento, pero nunca enfrentaron consecuencias judiciales.

Las familias de tres de las víctimas obtuvieron en su día una indemnización civil de 187 millones de dólares en un tribunal estadounidense. Aunque Cuba se negó a pagar, Washington transfirió 93 millones de activos cubanos congelados a los familiares.

El jefe de la CIA en La Habana

EEUU ha intensificado su presión sobre Cuba con una presunta acusación formal contra el ex presidente de la dictadura Raúl Castro. Esta posible imputación se ha conocido tras la visita del director de la CIA, a La Habana el pasado el jueves para reunirse con funcionarios del régimen. Se trata de una de las visitas de más alto nivel de Estados Unidos a Cuba en los últimos tiempos.