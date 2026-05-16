EEUU presiona a Cuba con una posible acusación contra Castro tras la visita del jefe de la CIA a la isla

EEUU ha intensificado su presión sobre Cuba con una presunta acusación formal contra el ex presidente de la dictadura Raúl Castro. Esta posible imputación se conoce tras la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana el pasado el jueves para reunirse con funcionarios del régimen. Se trata de una de las visitas de más alto nivel de Estados Unidos a Cuba en los últimos tiempos.

Se produce en plena campaña de EEUU hacia Cuba para que emprenda reformas profundas a cambio de ayuda humanitaria, mientras la isla se enfrenta al peor colapso energético de todos los años de dictadura.

El Departamento de Justicia de EEUU trabaja en una posible acusación contra Raúl Castro, de 94 años, que podría incluir cargos relacionados con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate por parte de las Fuerzas Armadas cubanas, según informa en exclusiva la CNN. En ese incidente murieron cuatro personas, tres de ellas ciudadanos estadounidenses.

Cuatro legisladores cubanoamericanos habían solicitado en febrero que considerara imputar a Castro por este caso. En ese momento, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas.

De concretarse la acusación, sería uno de los gestos más duros de Washington contra la cúpula cubana en las últimas décadas. Las fuentes consultadas por la CNN indican que la Fiscalía del Distrito Sur de Florida podría anunciar los cargos el próximo 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha evitado pronunciarse directamente sobre el tema de las presiones a Cuba. «Dejaré que el Departamento de Justicia lo comente, pero ellos (los cubanos) necesitan ayuda, como saben», ha señalado.

Por su parte, funcionarios cubanos no se han pronunciado sobre la posible imputación. El congresista Carlos Giménez, citado por CNN, ha confirmado que los cargos estarían vinculados al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, una organización que inicialmente rescataba balseros y luego realizaba vuelos sobre Cuba para lanzar propaganda antigubernamental.

La tensión entre EEUU y Cuba se ha agravado después de esta inusual reunión entre el director de la CIA y autoridades del Ministerio del Interior cubano —la misma agencia que La Habana ha acusado históricamente de sabotear su revolución.

Cuba insistió durante el encuentro en que «no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos», rechazó las acusaciones de apoyar el terrorismo y negó albergar bases militares o de inteligencia extranjeras. También pidió ser retirada de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

EEUU ha endurecido las sanciones a Cuba

En medio de la crisis energética que vive la isla —con apagones masivos tras el agotamiento de un cargamento de petróleo donado por Rusia—, el Gobierno de Trump ha endurecido las sanciones y, de facto, dificultado la llegada de combustible.

A cambio de ayuda, Washington exige «reformas significativas al sistema comunista» incluyendo mayor apertura económica, atracción de inversión privada, liberación de presos políticos y mayores libertades políticas.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió en X que Cuba estaría dispuesta a recibir ayuda humanitaria, pero insistió en que sería «mucho más fácil y expedita» si se levantara o aliviara el embargo. Como parte de las ofertas estadounidenses, se incluye la posible donación de terminales Starlink para mejorar la conectividad en la isla, lo que rompería el monopolio estatal sobre internet.