La NASA prepara la evacuación de los astronautas de la Estación Espacial Internacional tras detectar una fuga

La NASA ha ordenado a los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) refugiarse y prepararse para una posible evacuación. El motivo sería una fuga de aire que agrava el laboratorio orbital.

Los cuatro astronautas de la misión Crew-12 de la NASA en la EEUU recibieron órdenes del centro de control de la misión de la NASA para entrar en su nave Crew Dragon acoplada a la estación y ponerse sus trajes espaciales en caso de que la fuga de aire justificara una evacuación de emergencia.

La misión está formada por un grupo internacional de astronautas compuesto por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta francesa Sophie Aenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev. Los cuatro forman parte de una serie de investigaciones científicas y tecnológicas.

Origen de la fuga en la EEI

Según ha explicado la portavoz de la NASA, Bethany Stevens, el origen del problema se encuentra en el módulo PrK, un túnel de transferencia Zvezda que cumple la función de conectar la sección rusa de la estación con los puertos de acoplamiento de naves de carga. «La sección de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocida como PrK, ha sufrido grietas y fugas durante algún tiempo, y ha sido mitigada por Roscosmos en la medida de lo posible hasta la fecha», ha explicado Stevens.

The Zvezda service module transfer tunnel, known as PrK, has suffered from cracks and leaks for some time, and has been mitigated by Roscosmos as much as possible to date. The cracks have always been a concern that NASA watches very closely. NASA and Roscosmos have been working… — Bethany Stevens (@NASASpox) June 5, 2026

«La NASA y Roscosmos han estado trabajando para determinar la causa raíz de las grietas, y Roscosmos gestiona el problema mediante medidas operativas de mitigación y esfuerzos periódicos de reparación parcial», ha añadido. Sin embargo, tras detectarse nuevas fugas, la agencia espacial rusa ha optado por una intervención mayor. «Roscosmos ha decidido proceder con una operación de reparación más extensa», ha detallado.

«Por exceso de precaución, la NASA ha dirigido a los cuatro miembros de la tripulación SpaceX Crew-12 de la agencia y al astronauta de la NASA Chris Williams a asumir una postura de seguridad elevada en la nave espacial Dragon mientras se realiza la reparación», ha concluido.

El lanzamiento de la Crew-12 se adelantó tras el regreso anticipado de la Crew-11 en enero, lo cual marcó la primera evacuación médica en la EEI. Tiene una duración de nueve meses.