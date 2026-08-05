Nuevo ataque a Ucrania: al menos 17 muertos y 50 heridos tras un bombardeo ruso en Kiev

Al menos 17 personas han muerto y otras 50 han resultado heridas como consecuencia de una nueva oleada de bombardeos lanzada por Rusia durante la madrugada de este miércoles contra la capital de Ucrania, Kiev, y varias localidades de su región metropolitana. Las autoridades ucranianas han calificado el ataque como «uno de los más trágicos» sufridos en los últimos meses y han denunciado que los proyectiles han golpeado tanto zonas urbanas como infraestructuras civiles.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania inicialmente confirmó que el balance provisional ascendía a 14 fallecidos y 27 heridos, aunque más tarde esas cifras subieron. «Lamentablemente, 14 personas han fallecido y 27 han resultado heridas durante un ataque enemigo nocturno», informó el organismo a través de sus redes sociales.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha incidido de nuevo en que se podrían haber salvado muchas vidas si hubieran dispuesto de los misiles interceptores necesarios, en línea con las intensas demandas que viene lanzando a sus socios en las últimas semanas, incluyendo las licencias que Washington ya ha concedido para fabricar Patriot.

«Es muy importante que los socios comprendan que los retrasos en los suministros o la falta de preparación para transferir sistemas antibalísticos llevan precisamente a estas terribles víctimas y a esta destrucción», ha dicho en redes sociales, donde ha pedido a los aliados de Ucrania que, si no están en disposición de realizar estas entregas, al menos presionen a Rusia con sanciones.

Las operaciones de rescate continúan activas mientras permanece vigente la alerta aérea en la región de Kiev. Equipos de emergencias trabajan en varios puntos afectados, especialmente en el distrito de Brovari, donde los bombardeos han provocado incendios de gran magnitud en almacenes industriales de la ciudad y en varios municipios cercanos. También se han desplegado efectivos en dos localidades del distrito de Bucha y en otra del distrito de Fastiv, donde igualmente se han registrado importantes incendios y daños materiales.

Según ha detallado el gobernador de la región de Kiev, Timur Tkachenko, la mayoría de las víctimas mortales se concentran en Brovari, donde han fallecido nueve personas. En el distrito de Bucha se han contabilizado cuatro muertos, mientras que otra persona ha perdido la vida en Fastiv.

«Rusia ha vuelto a traer muerte y destrucción a nuestra tierra, arrebatando la vida a civiles», ha denunciado Tkachenko, quien ha asegurado que «por cada uno de estos crímenes, sin duda, se exigirán responsabilidades». El gobernador ha insistido en que los ataques han vuelto a dirigirse contra áreas habitadas, incrementando el impacto sobre la población civil.

Las autoridades ucranianas han explicado que el bombardeo se llevó a cabo mediante una combinación de misiles balísticos y drones de ataque, que alcanzaron diversos distritos de la región de Kiev y también la propia capital. Los impactos provocaron incendios, derrumbes parciales de edificios e importantes daños en infraestructuras, además de dejar atrapadas a varias personas entre los escombros, lo que ha obligado a intensificar las labores de rescate.

El ataque también provocó una fuga de amoníaco después de que uno de los proyectiles alcanzara un depósito que contenía alrededor de 300 litros de esta sustancia. La Administración Militar de Kiev ha indicado que la fuga fue localizada rápidamente por los equipos de emergencia y ha asegurado que la situación está controlada, subrayando que no existe «riesgo» para la población.

Mientras continúan las tareas de extinción de incendios, rescate de posibles supervivientes y evaluación de daños, las autoridades ucranianas han señalado que todos los servicios de emergencia permanecen desplegados para mitigar las consecuencias de este nuevo ataque ruso contra la región de Kiev.