Putin rompe la tregua con Ucrania: al menos un muerto y 30 heridos en un ataque ruso contra Kiev

Al menos una persona ha muerto y más de 30 han resultado heridas este jueves a causa de un bombardeo contra la capital de Ucrania, Kiev. Las fuerzas de Vladímir Putin han lanzado una de las oleadas más intensas de los últimos meses, empleando 675 drones kamikazes y más de 50 misiles balísticos y de crucero en este ataque ruso.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (SES) trabaja a contrarreloj en las calles de la capital. Los equipos de rescate intentan localizar a un número indeterminado de personas desaparecidas tras el impacto directo contra un rascacielos residencial. «La información sobre víctimas está siendo aclarada», indicaron las autoridades ucranianas, haciendo un llamamiento a la población civil ante cualquier ataque ruso para que «no ignore las alarmas aéreas» y permanezca en los refugios subterráneos.

La Fuerza Aérea ucraniana ha detallado la magnitud del arsenal empleado en la ofensiva. Las tropas rusas han desplegado 675 drones, tres misiles aerobalísticos Dagger, 18 misiles balísticos Iskander y 35 misiles de crucero Khinzal. Al menos 15 misiles y 23 drones lograron eludir las defensas antiaéreas e impactar en 24 puntos del país, sobre todo en la capital ucraniana.

Destrucción de infraestructuras civiles

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha confirmado que el edificio de nueve plantas alcanzado por un dron en la capital ha sufrido la «destrucción total de una sección». La devastación de este nuevo ataque ruso no se ha limitado a un solo objetivo: se han registrado daños en al menos 20 ubicaciones de la ciudad, afectando a bloques de viviendas, una escuela, una clínica veterinaria y diversas infraestructuras puramente civiles.

A estos bombardeos se suman los destrozos tras ataques similares contra la infraestructura energética en Kremenchuk y las instalaciones del puerto de Chornomorsk. «En total, desde la medianoche de ayer, Rusia ha lanzado más de 1.560 drones contra nuestras ciudades y comunidades. Estos no son los actos de quienes creen que la guerra está llegando a su fin», ha sentenciado Zelenski, criticando con dureza a Moscú.

Petición de armamento a la OTAN tras el ataque ruso

Ante la escalada bélica desatada por este masivo ataque ruso, Zelenski ha exigido a sus aliados internacionales que no guarden silencio frente al terror. Ucrania ha reclamado la protección urgente de sus cielos mediante la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania, una iniciativa estratégica de la OTAN diseñada para que los países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa de Kiev frente a ofensivas balísticas de este calibre.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ucraniano ha puesto el foco en el delicado contexto diplomático. Este bombardeo coincide exactamente con el encuentro en Pekín entre el presidente chino, Xi Jinping, y el de Estados Unidos, Donald Trump; una cumbre celebrada bajo la esperanza global de lograr paz y estabilidad.

«Putin responde con terror, demostrando de nuevo que el régimen ruso es una amenaza para la seguridad internacional», han zanjado desde el ministerio ucraniano, advirtiendo de que solo el apoyo sostenido y una presión real sobre Moscú podrán forzar el fin del conflicto bélico.