Israel y Líbano pactan un alto el fuego que allana la firma del acuerdo entre EEUU e Irán

Las delegaciones de Líbano e Israel han pactado esta madrugada poner en marcha un alto el fuego, tras finalizar este miércoles en Washington una nueva ronda de negociaciones, auspiciada por EEUU e iniciada la víspera. Este principio de acuerdo se produce después de la dura conversación telefónica entre Trump y Netanyahu, en la que el mandatario de EEUU abroncó al primer ministro israelí por desafiarle con nuevos ataques a Líbano. Trump le llegó a decir que estaba «jodidamente loco» por pretender atacar Beirut.

Los tres países reunidos en este encuentro trilateral de alto nivel han anunciado en un comunicado conjunto difundido por el Departamento de Estado estadounidense que «como resultado de las negociaciones lideradas por Estados Unidos, Israel y Líbano han acordado la implementación de un alto el fuego».

Este cese de hostilidades, según matiza el texto, «está supeditado al cese total de los disparos de Hezbolá y a la evacuación de todos los miembros de Hezbolá del sector sur del (río) Litani», explica.

Este pacto allana, sin duda, la firma del acuerdo al que ya han llegado los negociadores de EEUU e Irán de ampliar en 60 días el alto el fuego en la zona del golfo Pérsico, en los que se negociaría una paz duradera y la apertura del estrecho de Ormuz. El propio Trump aseguraba este miércoles que no descartaba que la firma del acuerdo con Irán tuviera lugar este próximo fin de semana.

Irán había amenazado este pasado lunes con abandonar las negociaciones con EEUU por el anuncio de acciones de Israel en Líbano. Esta amenaza propició que Trump desvelara algo inaudito que ningún presidente de EEUU ha hecho hasta la fecha: tener contactos, aunque sea a través de intermediarios, como es el caso, con miembros de Hezbolá. Recordemos que EEUU acusa al grupo chií de terrorismo y a Irán de financiarlo.

Tras el desafío de Netanyahu, Trump abroncó al primer ministro israelí en una llamada telefónica plagada de improperios este lunes, por la escalada de Israel en el Líbano: «¡Estás jodidamente loco! ¡Qué coño estás haciendo!». Trump llegó a echarle en cara durante la llamada que, si no hubiera sido por su ayuda, el israelí podría estar en la cárcel, en referencia a su apoyo durante el juicio por corrupción contra Netanyahu.

En la bronca telefónica de Trump a Netanyahu, adelantada por Axios, uno de los medios estadounidenses mejor informado sobre la crisis con Irán, fuentes de la Casa Blanca revelan que el presidente de EEUU le dijo: «¡Estás jodidamente loco! Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. ¡Todo el mundo odia a Israel por esto!», en referencia a la escalada de los ataques a Líbano.