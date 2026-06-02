Trump abronca a Netanyahu: «¡Estás jodidamente loco! Estarías en la cárcel si no fuera por mí, te estoy salvando el pellejo»

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha abroncado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una llamada telefónica plagada de improperios el lunes, por la escalada de Israel en el Líbano: «¡Estás jodidamente loco! ¡Qué coño estás haciendo!». Trump llegó a asegurar en la llamada haber ayudado a evitar que Netanyahu fuera a la cárcel, en referencia a su apoyo durante el juicio por corrupción de Netanyahu.

No le ha gustado nada a Trump la última amenaza del líder hebreo de este lunes de aumentar su ofensiva contra el Líbano en plenas negociaciones para ampliar un alto el fuego con Irán para negociar un acuerdo de paz.

En la bronca de Trump a Netanyahu, adelantada por Axios, la fuente de la Casa Blanca del medio estadounidense revela que el presidente de EEUU le dijo : «Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto».

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