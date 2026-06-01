La APB inaugura el nuevo Port Center de Palma, un espacio para acercar el puerto a los ciudadanos

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha inaugurado hoy el nuevo Port Center de Palma, un espacio concebido para acercar a la ciudadanía la realidad de los puertos de interés general de Baleares, su actividad diaria, su impacto económico y social, así como los principales retos de futuro relacionados con la sostenibilidad, la innovación y la integración puerto-ciudad.

Ubicado en el puerto de Palma, este nuevo equipamiento nace como un punto de encuentro, diálogo y divulgación abierto a residentes, visitantes, centros educativos y colectivos sociales. La iniciativa responde al compromiso de la APB de fortalecer el vínculo entre el puerto y la sociedad, facilitando el conocimiento de una infraestructura esencial para la conectividad, el abastecimiento y el desarrollo de las islas.

El Port Center ofrece una experiencia inmersiva y didáctica que permite descubrir el funcionamiento de los puertos gestionados por la APB, los servicios que prestan, los oficios que hacen posible su actividad y el papel estratégico que desempeñan en la economía y la sociedad balear. Asimismo, pone en valor las políticas de sostenibilidad, responsabilidad social corporativa y compromiso ambiental impulsadas por la institución.

El edificio se distribuye en diferentes espacios concebidos para combinar divulgación, actividad cultural y participación ciudadana. En la planta baja se encuentra un amplio hall multifuncional, diseñado para albergar exposiciones temporales, recepciones, presentaciones y actos públicos.

En este mismo nivel se ubica también un espacio educativo y de mediación especialmente orientado a escolares y familias, dotado de recursos interactivos para conocer los puertos de Baleares, los faros gestionados por la APB, los desafíos medioambientales y las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión portuaria. Entre las actividades previstas destacan las experiencias de aprendizaje vinculadas a la robótica educativa.

El Port Center cuenta además con una sala audiovisual concebida como un pequeño espacio cinematográfico destinado a la proyección de documentales, producciones propias, ciclos temáticos y contenidos relacionados con el ámbito marítimo y portuario.

La primera planta alberga el nuevo auditorio institucional, con capacidad para 180 personas y equipado con tecnología audiovisual profesional para la celebración de conferencias, jornadas técnicas, presentaciones y actos institucionales.

La segunda planta acoge el centro de interpretación, auténtico núcleo de conocimiento del Port Center. A través de recursos audiovisuales, elementos interactivos, maquetas, piezas históricas y espacios inmersivos, el recorrido explica la evolución del puerto de Palma, la función de los cinco puertos gestionados por la APB, la actividad náutica y de reparación naval, el tráfico de pasajeros y mercancías, la histórica relación de las islas con el mar y la labor de las miles de personas que integran el ecosistema portuario.

La exposición permanente invita también a reflexionar sobre los grandes desafíos de futuro de los puertos baleares mediante experiencias participativas que permiten conocer la singularidad de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina, así como los proyectos de sostenibilidad, innovación y retorno social promovidos por la APB.

Con esta inauguración, el Port Center inicia su actividad como un equipamiento abierto a toda la ciudadanía. El edificio podrá visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Fareras. La luz que nos guía

Coincidiendo con la apertura del Port Center, el hall multifuncional acoge la exposición temporal Fareras. La luz que nos guía, una propuesta comisariada por Cristina Rodríguez Paz que explora el universo de los faros y recupera la memoria de las mujeres que los habitaron y cuidaron a lo largo de la historia.

La muestra reivindica la mirada femenina vinculada a estas señales marítimas y establece un diálogo entre la documentación histórica y la creación artística contemporánea mediante ilustraciones, collages, ensamblajes, pinturas al óleo y fotografías.

El proyecto rescata las historias de las seis mujeres que ejercieron profesionalmente como fareras en España, así como las de otras veinte que lograron acceder al puesto y las de numerosas pioneras que asumieron estas funciones en sustitución de sus padres o esposos. Además, rinde homenaje a las muchas mujeres anónimas que sostuvieron la vida cotidiana en los faros a través de labores de cuidado, mantenimiento y acompañamiento.

Con esta primera propuesta expositiva, el Port Center inaugura una programación cultural destinada a generar nuevas miradas sobre el mar, el patrimonio marítimo y portuario y la estrecha relación que, a lo largo de la historia, ha unido a la sociedad balear con su litoral.