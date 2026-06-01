Albert Rivera critica a Pablo Iglesias en ‘Horizonte’: «El populismo tiene las patas muy cortas»

Albert Rivera, ex líder de Ciudadanos, ha entrado en el directo de Horizonte para responder a Pablo Iglesias después de que éste haya hablado sobre la ‘jugada’ con la que se logró expulsar a Mariano Rajoy en 2018 y que hizo a su vez presidente a Pedro Sánchez. El fundador de Unidas Podemos ha asegurado en Radio Nacional que «engañó» al PNV y a Albert Rivera de la siguiente manera: «Les hicimos creer que era posible una moción de censura».

Las polémicas declaraciones de Pablo Iglesias

El lunes 1 de junio, Pablo Iglesias ha hablado en Las mañanas de RNE sobre la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018: «Pedro Sánchez de repente se vio presidente del Gobierno sin haber hecho una triste llamada telefónica para pedir los apoyos. Si Sánchez hubiera tenido que negociar, no habría podido entregar lo que le hubieran pedido PNV o Junts»

Por lo tanto, según Iglesias, engañó a Albert Rivera de la siguiente manera: «Le hicimos creer que efectivamente era posible que presentáramos juntos una moción de censura de carácter instrumental para convocar elecciones.

Rivera contra Iglesias en ‘Horizonte’

El exlíder de Ciudadanos ha entrado en Horizonte para dar respuesta a las declaraciones de Iglesias. Albert Rivera ha declarado que no ha dado crédito cuando ha escuchado sus palabras. «He alucinado, sobre todo por el resultado de la realidad, mas allá de las batallitas», ha manifestado después de escuchar las declaraciones del fundador de Unidas Podemos.

Albert Rivera se ha referido así a que su partido no apoyó la moción de censura porque preferían elecciones que un gobierno liderado por Pedro Sánchez. «No hay cuentos chinos, eso son datos», ha dicho en el programa de Cuatro.

El ex político cree así que si Pablo Iglesias le hubiera «engañado», hubiera «votado» junto a Podemos a favor de la moción de censura con la que Sánchez llegó a la Moncloa. «El populismo tiene las patas muy cortas, como las mentiras», ja trasladado Albert Rivera.