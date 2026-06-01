‘La bola negra’ de Los Javis cambia de fecha de estreno tras su triunfo en Cannes

La bola negra es una de las cintas españolas más esperadas del año. La cinta fue todo un fenómeo en su pase dentro del Festival de cine de Cannes 2026, cercámen en el que los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) se hicieron con el premio a la mejor dirección, todo un hito que sólo había conseguido dos cineastas nacionales en la historia (Carlos Saura y Pedro Almodóvar). El estreno de La bola negra estaba prevista para el próximo 2 de octubre pero hoy 1 de julio se ha anunciado una nueva fecha atendiendo a las altas expectavivas que hay sobre esta producción.

¿De qué trata ‘La bola negra’?

La bola negra narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

La bola negra, una película original de Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia, se estrenará en salas de cine españolas el 25 de septiembre de la mano de la distribuidora Elastica. Goodfellas se encargará de las ventas internacionales.

¿Quién protagoniza ‘La bola negra’?

Esta historia, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.

¿Cuándo se estrena ‘La bola negra’?

La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, se estrenará en cines el 25 de septiembre y, tras su paso por salas, se podrá ver solo en Movistar Plus.

Javier Calvo y Javier Ambrossi han marcado un nuevo hito en el cine español al ganar el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes. La película, además, recibió una ovación de 20 minutos la noche de su estreno y recibió los elogios de la crítica española e internacional.