Estos son los deportes que más buscan los viajeros expertos cuando eligen destino (y algunos te sorprenderán)

El deporte siempre ha sido un lugar de encuentro, de desconexión y de disfrute. ¿Por qué no llevarse todo eso de vacaciones cuando haces la maleta? En las últimas décadas, la búsqueda de destinos donde el deporte se incluya dentro del viaje ha crecido sustancialmente, hasta el punto de que ya es considerada una de las grandes tendencias. Desde WeRoad, la comunidad travel para grupos de desconocidos, han elaborado un informe con los deportes que marcarán tendencia este 2026. Bien sea por la necesidad de socializar, por acontecimientos anuales o por las modas de este año, aquí te dejamos los deportes más en alza en la tendencia del sports tripping.

‘Trekking’

Recorrer la naturaleza, ascender por las montañas y vivir el ritmo lento de un destino explorando rincones inexplorados de su orografía. Esta forma de andar por el monte en excursiones, que conocemos como trekking, se ha convertido en uno de los deportes más practicados este año. Según el informe, sólo en Europa, el interés por hacer actividades al aire libre ha aumentado en un 20% respecto al año pasado.

Lo mejor de España es que combina montaña con playas y con grandes explanadas donde pasear. Puedes encontrarlos en las islas, en la península, en lugares de interior y en destinos de costa. Uno de los más icónicos y que más gente atrae es el Camino de Santiago. El año pasado, la presencia de peregrinos aumentó en un 6%, un año que marcó un récord histórico con 530.987 peregrinos registrados.

Desde lugares históricos encalados en las grandes cordilleras, como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en Pirineos, o las rutas como en Cares en los Picos de Europa, que se encuentran en el interior. Hasta recorridos en costa, como La Costa Brava y el Camí de Ronda, la ruta por Costa Quebrada en Cantabria o las rutas montañeras de Tenerife.

Pádel

Practicar pádel se ha convertido en la escapada semanal a la rutina de miles de personas. Tanto así que ya es uno de los deportes más jugados del mundo. No es de extrañar, siguiendo esta lógica, que la búsqueda de este deporte en las vacaciones entre dentro de este TOP 5. Segmentando por destinos, esta tendencia se ha consolidado especialmente en áreas de la costa mediterránea (Marbella o Murcia) y el Algarve portugués.

Entramos en lugares donde hay resorts que cuentan con todo tipo de comodidades y el añadido estrella de poseer pistas de pádel de alto rendimiento. Si hablamos de las costas nacionales, el hotel Don Carlos de Marbella se ha posicionado como uno de los más demandados, desde que se inaugurasen en su recinto las instalaciones del Rafa Nadal Tennis Center. Cuenta con dos pistas de pádel abiertas al paisaje mediterráneo y siete pistas de tenis de tierra batida.

Surf

En España siempre ha habido costa (eso es una evidencia) y siempre ha habido una gran vida y ocio a su alrededor. Pero desde hace 15 años, la ola del surf llegó a nuestras playas nacionales para arrasar con una nueva forma de disfrutar del mar. Hoy, esta popularidad no ha dejado de crecer, promovida por el estilo de vida que sostiene y por la proliferación de los surf camps.

Dentro del mapa nacional, los mejores destinos donde puedes ir a practicar surf están repartidos por toda la península. Aunque el Atlántico sea el gran protagonista, con destinos líderes como País Vasco, la cuna del surf nacional, seguido por las potentes costas de Cantabria, Galicia y Canarias, también Andalucía tiene un gran peso. Sobre todo en el Palmar, donde la temporada de surf se alarga del otoño a la primavera, cuando entran los vientos del Atlántico.

Fútbol

Todos saben que el fútbol mueve ciudades, pero es que el año en el que se juega el Mundial ha sido capaz de revolucionar a todo el planeta. Ahora, millones de personas planean sus vacaciones para poder coincidir en los destinos con los lugares donde estarán sus estrellas favoritas disputándose la Copa del Mundo.

Hace tiempo que el Mundial tiene sus sedes y estas se disputarán conjuntamente en Estados Unidos (11 ciudades), México (3 ciudades) y Canadá (2 ciudades). La motivación es el deporte, pero en este momento se encuentra la excusa perfecta para poder disfrutar de la gran competición.