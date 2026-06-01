Ralf Schumacher sella su historia de amor con Étienne dos años después de revelar su homosexualidad

El ex piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher ha celebrado su boda con su pareja, Étienne Bousquet-Cassagne, en la localidad francesa de Saint-Tropez. El enlace se ha producido en un entorno exclusivo de la Costa Azul y llega aproximadamente dos años después de que el alemán hiciera pública su relación sentimental y su orientación sexual, un anuncio que marcó un importante cambio en su vida personal. La ceremonia se ha desarrollado en un ambiente reservado, aunque con la presencia de familiares y amigos cercanos. La celebración comenzó con un acto civil en el ayuntamiento de Saint-Tropez y continuó con un banquete en la playa de Bouillabaisse, donde los invitados disfrutaron de la puesta de sol y de un espectáculo de fuegos artificiales.

Uno de los detalles más comentados ha sido la elección de vestuario de la pareja, que ha optado por trajes azul oscuro con corbatas en tonos celestes, una imagen coordinada que ha llamado la atención de los medios y que ha sido ampliamente difundida en redes sociales. Ralf Schumacher, de 50 años, es una figura conocida del automovilismo internacional. Hermano del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher, compitió en la máxima categoría entre 1997 y 2007, logrando varias victorias y podios con equipos como Williams y Toyota. Tras su retirada, ha mantenido presencia pública, especialmente en relación con su vida personal.

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Su relación con Étienne Bousquet-Cassagne, de 36 años, se hizo pública en 2024, momento en el que el expiloto confirmó también su orientación sexual. Desde entonces, la pareja ha consolidado su vínculo y ha compartido parte de su vida en común, residiendo habitualmente en la región de la Costa Azul. La boda también tiene un componente mediático, ya que forma parte de un proyecto documental que sigue la vida de la pareja y que será emitido en formato de serie. Este hecho ha contribuido a que la celebración tenga una notable repercusión más allá del ámbito privado.

No ha estado presente en la ceremonia Michael Schumacher, cuya familia permanece alejada de la vida pública desde el accidente que sufrió en 2013. Aun así, el entorno cercano del expiloto ha mostrado en distintas ocasiones apoyo a la nueva etapa de su vida.

Una relación más cordial con Cora Brinkmann

En el plano personal, la relación de Ralf Schumacher con su exesposa, Cora Brinkmann, ha atravesado diferentes etapas desde su separación. Tras la salida del armario del expiloto en 2024, Brinkmann reaccionó públicamente con dureza, asegurando en una entrevista que la noticia había sido «como una puñalada en el corazón» y llegando a afirmar que sentía que había «desperdiciado sus mejores años» durante el matrimonio. La alemana también reprochó a Schumacher no haber sido sincero con ella pese a los rumores que existían desde hacía tiempo en el entorno de la Fórmula 1.

Sin embargo, con el paso de los meses la tensión entre ambos parece haberse rebajado. Coincidiendo con la boda del ex piloto con Étienne Bousquet-Cassagne, Brinkmann ha mostrado una actitud mucho más conciliadora, enviando mensajes públicos de respeto y buenos deseos a la pareja, reflejando así una relación más cordial y estable entre ambos.