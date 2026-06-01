Ya hay fecha de estreno para la serie de Netflix inspirada en la obra maestra de un premio Nobel: la llevamos esperando años

La literatura hispanoamericana tuvo una representación ideal este año en la pequeña pantalla, gracias a la serie de La casa de los espíritus. Ahora, a la gran novela de Isabel Allende se le suma la segunda temporada del considerado como uno de los mejores libros de la literatura. Netflix ya ha puesto fecha de estreno a la segunda temporada de Cien años de soledad.

De producción colombiana, la adaptación de la obra de Gabriel García Márquez tuvo un recibimiento espectacular dentro del catálogo de la «Gran N roja». La ambiciosa producción aterrizó en el abanico de contenidos de la major californiana en diciembre de 2024, posicionándose rápidamente en el top 3 mundial de las series de habla no inglesa más vistas. Reviviendo por el camino el legado del escritor y haciendo ver con sus más de 3,6 millones de reproducciones que, a pesar de ser un reto mayúsculo, sí que es posible llevar a cabo un traslado respetuoso al audiovisual. Netflix logró un gran impacto cultural con la versión serial de Cien años de soledad, abriendo la puerta a que otras grandes historias de las letras iberoamericanas pudiesen tener un salto digno al streaming.

La primera temporada se enfocó en la fundación utópica de Macondo por parte de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, cerrando su arco narrativo con la transición de las guerras civiles. La segunda y última temporada de Cien años de soledad se centrará en el Macondo moderno y globalizado que vive unas profundas transformaciones sociales. Como es habitual con sus apuestas de mayores reclamos, el estudio liderado por Ted Sarandos y Greg Peters no lanzará de golpe todos los capítulos.

Netflix estrena la segunda parte de ‘Cien años de soledad’

Netflix estrenará la segunda temporada de Cien años de soledad , dividiendo la trama en dos bloques:

El 5 de agosto : Se lanzarán de golpe los siete primeros episodios, donde encontraremos capítulos clave como La reina de Madagascar y Eran más de tres mil .

El 26 de agosto : Llega el desenlace. Tres semanas después, la plataforma lanzará el octavo episodio, titulado oficialmente El Gran Final.

Entre la primera y la segunda temporada, los suscriptores de Netflix han tenido que esperar un año y siete meses. Según cuentan los ejecutivos, el arco final de la historia de García Márquez se retrasó deliberadamente, pues la despedida necesitaba una escalada de producción masiva, apoyándose en una producción cinematográfica que recrea con fidelidad el mítico desenlace de la novela.

El reparto: un relevo generacional

Debido al avance temporal de la trama, Netflix genera con la segunda temporada todo un relevo generacional que implica el regreso de los pilares de la familia y la ampliación de un reparto de estrellas colombianas que pone rostro a la descendencia de los Buendía.

Actores que vuelven: Marleyda Soto (Úrsula Iguarán), Claudio Cataño (Aureliano Buendía), Édgar Vittorino (José Arcadio) y Viña Machado (Pilar Ternera)