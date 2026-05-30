Ni rojo ni coral: 9 colores de uñas para pedicuras para el verano 2026

Cuidar la imagen personal se ha convertido en una parte importante del bienestar y la autoestima. La moda, el maquillaje, el cabello y los pequeños detalles ayudan a reflejar estilo, personalidad y cuidado personal. Dentro de esa rutina de belleza, las manos y las uñas ocupan un lugar cada vez más importante, especialmente durante el verano, cuando el calzado abierto y las sandalias permiten lucir la pedicura. Así son los 9 colores de uñas para pedicuras para el verano.

Según la Clínica Giménez, «Hacerte la pedicura es un buen truco para que las uñas los pies estén bien cuidadas y con un aspecto bonito. Lo mejor es hacerte la pedicura de manera regular». Asimismo, las uñas de los pies dejaron de ser un detalle secundario para transformarse en un verdadero complemento de moda. Cada temporada aparecen nuevos colores, diseños y estilos que marcan tendencia y permiten jugar con diferentes looks. Este verano 2026, la pedicura apuesta por tonos vibrantes, acabados naturales y diseños frescos que combinan elegancia, originalidad y energía.

Los colores de uñas para pedicuras del verano

Rojo cereza

El rojo nunca pasa de moda, pero este verano el tono cereza será uno de los grandes protagonistas. Se trata de un color elegante, femenino y llamativo que combina perfectamente con sandalias, looks de playa y outfits de noche.

Blanco

Las uñas blancas continúan siendo tendencia gracias a su aspecto limpio, minimalista y moderno. El blanco lechoso aporta frescura y ayuda a resaltar el bronceado típico del verano. Es una opción versátil que combina fácilmente con cualquier estilo de ropa o color de calzado.

Tonos coral y naranja

Los colores cálidos y tropicales dominarán la temporada. Los tonos coral y naranja evocan energía, alegría y verano, convirtiéndose en opciones ideales para quienes buscan una pedicura divertida. Estos colores también destacan mucho en pieles bronceadas.

Rosa pastel

Los tonos pastel seguirán teniendo protagonismo esta temporada. El rosa suave aporta delicadeza y un estilo romántico que nunca pierde vigencia. Es ideal para quienes prefieren diseños discretos pero elegantes.

Azul cielo: colores de uñas para pedicuras

El azul suave será uno de los colores más utilizados en pedicura durante el verano 2026. Este tono transmite calma, frescura y modernidad, además de combinar muy bien con looks playeros y prendas claras.

Verde menta

Este color se posiciona como uno de los más originales del verano. Refrescante, moderno y diferente, este tono aporta un toque juvenil y creativo a cualquier look.

Púrpura

Masglo apuesta por el púrpura, que siempre ha estado ligado al poder y la sofisticación, pero en versión vibrante se vuelve moderno.

Rosa eléctrico

Además también tiene en su catálogo un rosa eléctrico diseñado para potenciar la intensidad y la autoestima.

Naranja vivo casi neón

El naranja vibrante es el tono del entusiasmo, la creatividad y el optimismo.

Ideas de diseños de pedicura para lucir este verano

Lina Paola Valderrama, coordinadora de Tendencias de Masglo, destaca el propósito de este lanzamiento: «Tropicolor nace de observar cómo el color en las uñas ha dejado de ser un detalle para convertirse en una declaración. Quisimos crear una colección que tuviera la energía y la alegría de lo tropical, pero con la sofisticación que merece una mujer que sabe exactamente lo que quiere».

Diseños minimalistas

Las líneas finas, puntos pequeños y detalles simples seguirán marcando tendencia. Este estilo aporta delicadeza y combina con cualquier ocasión.

Pedicura francesa de colores

La clásica francesita se reinventa con puntas en tonos pastel, neón o metalizados. Este diseño mezcla elegancia con modernidad y será uno de los favoritos del verano 2026.

Efecto glazed o perlado

Las uñas con acabado brillante y efecto nacarado continuarán siendo protagonistas. Este diseño aporta luminosidad y un aspecto sofisticado sin resultar exagerado.

Combinación de colores

Usar un color diferente en cada uña o mezclar tonos complementarios será otra de las tendencias fuertes del verano 2026.

Consejos útiles para mantener una pedicura perfecta

Hidratar los pies diariamente

La hidratación ayuda a mantener la piel suave y mejora el aspecto general de la pedicura. “Este paso debe formar parte de tu rutina, puedes usar crema corporal o crema para pies”, recomienda la Clínica Giménez.

Utilizar esmaltes de buena calidad

Los productos de calidad suelen durar más tiempo y ofrecen mejores acabados.

Proteger las uñas del sol y el agua

El exceso de exposición al sol, el cloro o el agua salada puede desgastar el esmalte más rápidamente.

El mantequilla arrasa

Como plus destacamos el Butter Yellow, que según la firma Semilac, es uno de los tonos más en tendencia del verano, un amarillo cremoso que ha dominado toda la escena. Encaja con la tendencia soft minimalism y las uñas luminosas tipo glazed nails, aportando un acabado limpio y moderno. Ilumina las manos, realza el bronceado y combina con blancos, beige y tonos dorados. Es una manicura elegante, actual y muy versátil.