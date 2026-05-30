El Mercadillo Solidario de APSURIA regresa a Alcobendas para impulsar sus programas de atención a la discapacidad

La solidaridad vuelve a ocupar un lugar destacado en Alcobendas con una nueva edición del Mercadillo Solidario de Primavera de APSURIA, una cita ya consolidada en el calendario social de la localidad que reúne durante tres días a familias, vecinos, empresas colaboradoras y voluntarios en torno a una causa común: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Del 29 al 31 de mayo, las instalaciones de APSURIA, situadas en la calle Anabel Segura 12, abren sus puertas para ofrecer una propuesta que combina compras solidarias, actividades de ocio y participación ciudadana. La entrada es libre y los asistentes pueden disfrutar de un amplio programa pensado para todas las edades.

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Más de medio siglo después de su nacimiento, APSURIA continúa siendo un referente en la atención integral a personas con discapacidades severas. La entidad, fundada hace más de cincuenta años por Fernando López Abad y Nuria de la Hoz, surgió de la necesidad de dar respuesta a una realidad que entonces apenas contaba con recursos específicos. Desde entonces, la organización ha evolucionado hasta convertirse en una institución que acompaña a las personas con discapacidad a lo largo de todas las etapas de su vida. Actualmente, APSURIA desarrolla su labor a través de diferentes servicios especializados que incluyen colegio de educación especial, centro de día y residencia. Su objetivo es proporcionar atención individualizada, fomentar la autonomía personal y garantizar un entorno seguro, estimulante y humano para quienes requieren apoyos intensivos.

El Mercadillo Solidario de Primavera representa una de las principales oportunidades para acercar esta realidad a la ciudadanía. Más allá de la recaudación económica, el evento permite visibilizar el trabajo diario que realiza la entidad y generar espacios de encuentro entre las personas atendidas, sus familias y la comunidad.

Uno de los principales atractivos de esta edición es la participación de más de veinte marcas colaboradoras que pondrán a la venta productos de temporada, artículos de decoración, complementos, artesanía y propuestas exclusivas. Cada compra realizada durante el mercadillo contribuye directamente al desarrollo de los programas que APSURIA impulsa durante todo el año. Además, el tradicional bar solidario vuelve a convertirse en uno de los puntos neurálgicos del evento. Con terraza al aire libre, música en directo y un ambiente pensado para disfrutar sin prisas, este espacio ofrece a los visitantes la posibilidad de compartir una comida o una consumición mientras colaboran con la causa. La iniciativa busca convertir cada gesto cotidiano en una forma de apoyo a los proyectos de la entidad.

La programación también incluye actividades dirigidas al público familiar, como talleres participativos, pintacaras, globoflexia, un scalextric gigante y un espectáculo del mago Raúl Laguna. Una oferta diseñada para que pequeños y mayores encuentren motivos para disfrutar de una jornada diferente marcada por la convivencia y la inclusión.

Como novedad destacada, el mercadillo cuenta además con una gran rifa solidaria que repartirá más de medio centenar de premios donados por empresas y marcas colaboradoras. Experiencias de ocio, productos de cosmética, artículos de decoración, complementos, lotes gourmet y material deportivo forman parte de una lista de regalos que busca incentivar la participación y ampliar el impacto solidario de la iniciativa.

Una historia de inclusión construida durante más de 50 años

La historia de APSURIA es también la historia de muchas familias que han encontrado en la organización un apoyo permanente frente a los desafíos que plantea la discapacidad severa. Durante más de cinco décadas, la entidad ha trabajado para ampliar recursos, crear nuevos servicios y responder a necesidades que han ido evolucionando con el paso del tiempo. Desde la educación especializada hasta la atención residencial, su modelo de acompañamiento integral constituye uno de los rasgos que definen su identidad.

En un contexto en el que la inclusión social sigue siendo un reto colectivo, eventos como el Mercadillo Solidario de Primavera recuerdan la importancia de la participación ciudadana y del compromiso de empresas, instituciones y vecinos. Cada visita, cada compra, cada consumición y cada papeleta adquirida se transforman en recursos destinados a seguir construyendo oportunidades para las personas con discapacidad intelectual. Con entrada gratuita y una programación abierta a todos los públicos, APSURIA invita a la ciudadanía a sumarse a una iniciativa que combina entretenimiento y solidaridad, y que convierte un fin de semana de primavera en una oportunidad para colaborar con un proyecto que lleva más de medio siglo trabajando por una sociedad más inclusiva.