Lo que hacen los linces ibéricos cuando nadie los mira: los investigadores descubren un ritual que no se conocía en ningún carnívoro

Un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha realizado un importante descubrimiento acerca de un nuevo ritual de los linces ibéricos con sus presas. Este trabajo ha sido publicado en la revista Ecology bajo el título «Comportamiento de remojo de presas en el lince ibérico». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo ritual de los linces ibéricos que ha sido descubierto en los montes de Toledo.

El lince ibérico vuelve a estar de moda en España tras pasar de un centenar de ejemplares en el año 2002 a 2.401 individuos, tras crecer un 19% en el año 2024, último curso en el que se han contabilizado datos de una especie que habita especialmente en Sierra Morena, Doñana, el valle de Guadiana en Portugal y los montes de Toledo. Especialmente en este lugar se ha realizado una investigación que ha descubierto un nuevo ritual de los linces ibéricos.

Y es que, a medida que aumentan las especies de linces ibéricos en la península ibérica, los expertos en la materia van conociendo un poco más sobre los hábitos de estos mamíferos que hace unos años se encontraron en peligro de extinción. Ahora cada año se incrementa el número de ejemplares y eso ha facilitado las cosas a los investigadores españoles, que han descubierto un nuevo hábito de las hembras, que habrían comenzado a mojar a sus presas para facilitar la ingesta de líquidos para sus cachorros.

El nuevo ritual de los linces ibéricos

Esta investigación comenzó a fraguarse cuando se descubrió en agosto de 2020 a una hembra de lince ibérico introduciendo a un conejo en el abrevadero. Este hábito se observó hasta en ocho ocasiones y ha dado lugar a un estudio publicado en la prestigiosa revista Ecology que tiene como titular «Comportamiento de remojo de presas en el lince ibérico».

José Jiménez ha liderado a un grupo de investigadores del Grupo de Investigación en Ecología y Gestión de Fauna Silvestre del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), del que forman parte el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Castilla-La Mancha. El centro de la investigación se centró en la finca El Castañar, situada en la localidad Mazarambroz, en los montes de Toledo.

Estos expertos en la materia descubrieron el nuevo ritual de los linces ibéricos con cámaras trampa que captaron que algunas hembras de lince ibérico trasladan a sus presas a puntos de agua, las sumergen y después las llevan a los abrevaderos para nutrir a sus hembras. Esta nueva faceta ha sido asociada a la inteligencia de estos mamíferos y la capacidad para adaptarse a su medio natural.

José Jiménez, investigador del IREC y autor principal del estudio, ha dejado claro que «este comportamiento es extremadamente raro en carnívoros terrestres salvajes y nunca se había documentado en félidos». «Lo más sorprendente es que, según nuestras observaciones, este comportamiento parece transmitirse entre individuos emparentados o de territorios colindantes, lo que sugiere una posible transmisión social o incluso cultural», apuntó. «Incluso en especies tan estudiadas como el lince ibérico, en la naturaleza seguimos encontrando comportamientos inesperados que desafían nuestras ideas sobre la evolución y la adaptación», afirmó el profesor.