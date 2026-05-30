El ser vivo no clonal más antiguo del mundo crece a 3.000 metros de altitud y es un árbol llamado Matusalén

El ser vivo no clonal más antiguo del mundo es un árbol que se llama Matusalén y que tiene una edad estimada de 4.856 años. Esta joya de la naturaleza es un pino longevo que se encuentra a más de 3.000 metros de altitud en un bosque de pinos bristlecone que está situado en las llamadas montañas blancas de California, en Estados Unidos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la historia de Matusalén, el árbol más antiguo del mundo que sigue con vida.

En Estados Unidos hay un árbol que ha visto pasar los momentos más importantes de la historia de la humanidad y aún vive para contarlo. Desde la construcción de las pirámides de Giza, la vida y resurrección de Jesucristo, la caída de Roma, dos guerras mundiales e incluso la llegada de la inteligencia artificial que llega para revolucionar el mundo. Todo en los 4.856 años que es la edad que se le atribuye a un pino longevo llamado Matusalén, que es el ser no clonado más antiguo del mundo.

La última vez que se contabilizó la edad fue en 1957, cuando el dendrocronólogo Edmund Schulman, su descubridor, contabilizó que este árbol germinó en el 2833 a. C. Así que, haciendo cuentas, en este año 2026 el árbol Matusalén cuenta con una edad aproximada de 4.856 años. Este es el árbol con vida más antiguo del mundo si no contamos con el Gran Abuelo, un alerce situado en el Parque Nacional de Alerce Costero de Chile que podría contar con 5.067 años de edad, aunque su edad aún es motivo de debate y no hay quórum para oficializarla. El árbol con la vida más larga jamás registrada es Prometeo, que vivió más de 5.000 años en Nevada.

El árbol más antiguo del mundo

Matusalén es el árbol más antiguo del mundo y vive a 3.000 metros de altura en un bosque de pinos bristlecone que está ubicado en las montañas blancas de California, concretamente en un sendero que está situado en el bosque de Matusalén. Su ubicación exacta se mantiene en secreto por parte del Servicio Forestal de los Estados Unidos con el objetivo de mantener la conservación de una de las grandes joyas de la historia de la humanidad y evitar que los turistas se lleven sus cortezas o algunas de sus raíces.

Y, ¿cómo es posible que un árbol pueda vivir casi 5.000 años? La respuesta es muy sencilla: la especie de pino longevo se caracteriza por vivir en territorios más hostiles y que habite a más de 3.000 metros de altitud; aunque parezca incoherente, es bueno para alargar la vida de estas especies, ya que se acostumbra a vivir en condiciones de frío extremo y fuertes corrientes de viento, algo que acabaría con cualquier especie.

Otro de los secretos de su longevidad está en su fuerte corteza, que impide que insectos, hongos y demás animales puedan dañar a Matusalén, que recibe este nombre por el personaje histórico de la Biblia que, según cuenta el libro sagrado, vivió 969 años. Parece que este árbol va camino de superar el récord de Prometeo como el árbol más longevo de la historia de la humanidad.