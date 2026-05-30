No habrá tregua y la AEMET lo ha confirmado: el fenómeno que va a afectar a España los meses de junio, julio y agosto

El fenómeno que va a afectar a España en los meses de junio, julio y agosto puede cambiarlo todo. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, en unos días en los que la inestabilidad puede ser un problema. Estaremos pendientes de unos cambios que hasta el momento no pensábamos que podrían llegar tan pronto. En especial en estos días en los que quizás hasta las temperaturas se acaban convirtiendo en un problema mayor que podría ser clave que tengamos en mente.

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos confirmación de un fenómeno que vamos a poder ver en junio, julio y agosto. Será el momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Este tiempo que tenemos por delante no es nada habitual para estos días.

Lo ha confirmado la AEMET y no habrá tregua

No habrá tregua, sino todo lo contrario, lo que tenemos en mente en estos días es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar desde otro punto de vista. Los expertos no dudan en darnos una serie de novedades que pueden ser claves.

Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. En unas jornadas en las que tocará conocer en primera persona una previsión del tiempo que, sin duda alguna, puede cambiarlo todo.

Estos expertos no dudan en lanzar una importante advertencia en una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

No habrá tregua posible en unos días en los que quizás tendremos que empezar a visualizar unas temperaturas que estarán muy por encima de lo que sería habitual en estos días de mayo, pero también en un verano en el que puede superarse todos los límites.

Este es el fenómeno que va a afectar España en los meses de junio, julio y agosto

Hay un fenómeno que va a afectar a España los meses de junio, julio y agosto de tal forma que tocará empezar a prepararnos para lo peor, en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Estaremos muy pendientes de un giro radical en el tiempo que puede ser esencial que tengamos en mente.

Tal y como nos explican los expertos de Meteored: «El calor extraordinario de esta recta final de mayo en España tiene los días contados: una masa de aire procedente del Atlántico norte reemplazará a la actual durante la próxima semana, provocando un importante descenso térmico. La potente dorsal anticiclónica que nos ha acompañado estas dos últimas semanas ha condicionado el tiempo en la recta final de este mes de mayo, que terminará con temperaturas muy cálidas. La masa de aire, que no se ha desplazado en niveles bajos en los últimos días, se ha ido calentado progresivamente bajo el dominio de esta dorsal hasta alcanzar una temperatura excepcional para un mes de mayo, incluso por encima de la media de los meses de julio y agosto».

Tendremos que empezar a despedirnos de este calor intenso de estos días: «Una masa de aire de procedente atlántica traerá un descenso térmico generalizado durante la semana que viene. No hablaremos de frío, sino de una normalización térmica tras el calor de récord de estas jornadas. Este escenario ha sido aún más extraordinaria en otros países vecinos, batiéndose récords absolutos de temperatura en centenares de estaciones tanto urbanas como rurales, algunas de ellas centenarias. La situación va a cambiar radicalmente durante la próxima semana, pero para entender este giro tenemos que observar lo que está ocurriendo a escala sinóptica: la dorsal se debilitará y desplazará algo más al este, mientras el chorro polar se acelerará en esta región debido a una intensa descarga de aire ártico sobre el Atlántico norte».

En algunas partes del país seguirá este calor intenso: «Con esta situación, lo que cabe esperar es una progresiva normalización de las temperaturas, con máximas que podrán superar los 30ºC en zonas cálidas de la mitad sur y este peninsular, pero que se resistirán a llegar a esta cifra en el resto, como es habitual durante las primeras semanas del verano climatológico. Sin embargo, este descenso no será uniforme».