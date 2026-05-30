Zaragoza: Cielo despejado con nubes y posibilidad de tormentas intensas, según AEMET
Hoy, 30 de mayo de 2026, Zaragoza ofrecerá un cielo mayormente despejado, pero en el sistema Ibérico se esperan tormentas con rachas fuertes de viento.
Cielo poco nuboso o despejado en toda la provincia, aunque a medida que avance el día se verán algunas nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico, donde se esperan chubascos y tormentas que podrían ser intensos y con rachas de viento muy fuertes, e incluso granizo. Las temperaturas experimentarán pocos cambios en las mínimas y un ligero descenso en las máximas, alcanzando valores elevados en el valle del Ebro. El viento será flojo y variable, con predominancia del componente norte en la mitad occidental y del sureste en la oriental. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.
El tiempo en Zaragoza para hoy
Zaragoza: cielo despejado y calor intenso
El cielo de Zaragoza se presentará despejado y resplandeciente esta jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 37 grados, lo que nos regalará una sensación de calor que alcanzará su punto máximo más tarde. El sol, que asomará tímidamente a las 6:32, ofrecerá más de 15 horas de luz cálida, mientras que la brisa del viento, aunque moderada, soplará con una velocidad agradable.
A medida que avance el día, se disfrutará de un ambiente poco nublado y una humedad que se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá una sensación fresca a primera hora y una calidez más intensa durante la tarde. Sin riesgo de lluvia y con un viento que no superará los 30 km/h, es un día ideal para disfrutar al aire libre y dejarse acariciar por el sol, un delicioso anticipo del verano que se aproxima.
Calatayud: nubes densas y lluvias persistentes
La mañana en Calatayud se presenta con una brisa inquieta y un cielo que comienza a nublarse, anunciando un día marcado por la inestabilidad. A medida que avanza la jornada, las nubes se tornarán más densas y la posibilidad de lluvia se intensificará, con un notable descenso de temperaturas que podría dejar a muchos con sensación de frío al caer la noche.
El contraste es evidente entre la tranquilidad de la mañana y la agitación que traerá la tarde, con vientos del noreste que alcanzarán ráfagas de hasta 45 km/h. La humedad, que rondará el 85%, se sumará a un panorama de lluvias con un 90% de probabilidad. Recuerde llevar paraguas si tiene planes al aire libre, ya que la lluvia puede ser intensa y persistente.
Tarazona: ambiente tranquilo y ligeramente nublado
Las horas de la mañana se presentan con un tiempo tranquilo y ligeramente nuboso, con temperaturas que irán desde los 16 grados hasta alcanzar los 32 por la tarde. Aunque hay pequeñas posibilidades de lluvia en la tarde-noche y el viento soplará suavemente, no se anticipan condiciones inusuales.
La jornada es ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con calma, aprovechando la agradable temperatura que ofrecerá el día.
Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET
- Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo en Ribera del Ebro de Zaragoza: Temperatura máxima de 36 ºC.
- Aviso de tormentas de nivel amarillo en Ibérica zaragozana: Probables rachas muy fuertes de viento asociadas a las tormentas y posible granizo.