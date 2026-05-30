Cielo poco nuboso o despejado en toda la provincia, aunque a medida que avance el día se verán algunas nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico, donde se esperan chubascos y tormentas que podrían ser intensos y con rachas de viento muy fuertes, e incluso granizo. Las temperaturas experimentarán pocos cambios en las mínimas y un ligero descenso en las máximas, alcanzando valores elevados en el valle del Ebro. El viento será flojo y variable, con predominancia del componente norte en la mitad occidental y del sureste en la oriental. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo de Zaragoza se presentará despejado y resplandeciente esta jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 37 grados, lo que nos regalará una sensación de calor que alcanzará su punto máximo más tarde. El sol, que asomará tímidamente a las 6:32, ofrecerá más de 15 horas de luz cálida, mientras que la brisa del viento, aunque moderada, soplará con una velocidad agradable.

A medida que avance el día, se disfrutará de un ambiente poco nublado y una humedad que se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá una sensación fresca a primera hora y una calidez más intensa durante la tarde. Sin riesgo de lluvia y con un viento que no superará los 30 km/h, es un día ideal para disfrutar al aire libre y dejarse acariciar por el sol, un delicioso anticipo del verano que se aproxima.

Calatayud: nubes densas y lluvias persistentes

La mañana en Calatayud se presenta con una brisa inquieta y un cielo que comienza a nublarse, anunciando un día marcado por la inestabilidad. A medida que avanza la jornada, las nubes se tornarán más densas y la posibilidad de lluvia se intensificará, con un notable descenso de temperaturas que podría dejar a muchos con sensación de frío al caer la noche.

El contraste es evidente entre la tranquilidad de la mañana y la agitación que traerá la tarde, con vientos del noreste que alcanzarán ráfagas de hasta 45 km/h. La humedad, que rondará el 85%, se sumará a un panorama de lluvias con un 90% de probabilidad. Recuerde llevar paraguas si tiene planes al aire libre, ya que la lluvia puede ser intensa y persistente.

Tarazona: ambiente tranquilo y ligeramente nublado

Las horas de la mañana se presentan con un tiempo tranquilo y ligeramente nuboso, con temperaturas que irán desde los 16 grados hasta alcanzar los 32 por la tarde. Aunque hay pequeñas posibilidades de lluvia en la tarde-noche y el viento soplará suavemente, no se anticipan condiciones inusuales.

La jornada es ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con calma, aprovechando la agradable temperatura que ofrecerá el día.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET