Dónde es y cómo ir concierto de Bad Bunny en Madrid: cómo ir en transporte público, dirección y dónde aparcar

Madrid se prepara para uno de los eventos musicales más potentes del año y eso se nota en el ambiente desde días antes. Bad Bunny aterriza hoy mismo en la capital con varios conciertos en el Riyadh Air Metropolitano dentro de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour y la ciudad ya empieza a notar el movimiento de miles de fans que se desplazarán hasta el estadio. No es un evento cualquiera si bien según cifras estimadas y dado que se trata de un total de diez shows, se espera que medio millón de personas pasen por el recinto entre finales de mayo y mediados de junio.

Además, las fechas no ayudan precisamente a la calma. Coinciden con otros eventos importantes como la Feria del Libro en El Retiro y, en algunos días, con la visita del Papa León XIV, lo que complica bastante la movilidad en Madrid. Por eso, si tienes entrada para hoy 30 de mayo o cualquier otra fecha, lo mejor es tener claro cómo llegar y evitar improvisar en el último momento. El concierto arrancará sobre las 20:00 horas, con apertura de puertas a las 18:00 y teloneros desde aproximadamente las 19:30, así que conviene calcular bien los tiempos para no perderse nada y, sobre todo, para no quedarse atrapado en atascos o estaciones saturadas.

Líneas de autobús para llegar al concierto de Bad Bunny en el Metropolitano

El autobús puede ser una opción útil si te pilla bien desde tu zona, aunque hay que tener en cuenta que algunas líneas están sufriendo modificaciones por los cortes de tráfico en la ciudad con motivo de la visita del Papa los próximos 6, 7 8 y 9de junio. No afecta a hoy sábado pero es mejor tenerlo en cuenta dado que esos días (a excepción del 8 y el 9) Bad Bunny también tiene concierto. Las líneas que te dejan cerca del estadio y que funcionan con normalidad en el entorno del Metropolitano son:

38

48

140

167

E2

Estas líneas conectan bastante bien con distintas zonas de Madrid y te dejan a una distancia razonable para llegar andando al estadio.

Para la vuelta, también es importante tener en cuenta el autobús nocturno. La línea N5 es una de las opciones más utilizadas tras los conciertos, ya que conecta con el centro de la ciudad cuando el metro empieza a cerrar. Eso sí, recalcamos que conviene hay que estar atentos a posibles cambios. Algunas líneas de la EMT están sufriendo desvíos o supresiones de paradas, especialmente en zonas como Cibeles o Castellana, por lo que conviene revisar la información actualizada antes de salir.

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Cómo ir en Metro al concierto de Bad Bunny: horarios y líneas

El metro es, sin duda, la opción más recomendable para llegar al concierto. Es la forma más rápida de evitar atascos y la que suele absorber mejor el volumen de gente en eventos de este tipo.

La estación clave es:

Estadio Metropolitano (Línea 7)

Bajarte aquí es lo más directo, porque en pocos minutos caminando ya estás dentro del recinto, pero también puedes usar estaciones cercanas si quieres evitar aglomeraciones:

Las Musas (Línea 7)

Canillejas (Línea 5)

Desde estas opciones tendrás que caminar un poco más, pero a veces compensa si ves que la estación principal está demasiado saturada, algo bastante probable en conciertos con tanta afluencia. De todos modos, el metro suele reforzar frecuencias en estos eventos, pero aun así es recomendable llegar con tiempo. Piensa que las puertas abren a las 18:00 y que a partir de las 19:00 el flujo de gente aumenta muchísimo. Y para la salida, conviene tener paciencia. Es uno de los momentos más complicados, con miles de personas intentando acceder al metro al mismo tiempo.

Cómo ir en coche y dónde aparcar en el concierto de Bad Bunny

Ir en coche no es lo más recomendable, aunque hay quien no tiene otra opción. El estadio está bien conectado, pero el problema no es llegar, es todo lo que pasa alrededor cuando hay concierto. Puedes acceder al Metropolitano desde:

M-40 (salida 9A hacia avenida de Arcentales)

A-2

M-21

El acceso en sí no es complicado, pero los atascos en los alrededores pueden ser importantes, sobre todo a partir de la tarde.

En cuanto al aparcamiento, el estadio dispone de zonas habilitadas, pero se llenan rápido en eventos de gran afluencia como este. Además, muchas calles cercanas se saturan o tienen restricciones temporales. A esto hay que sumar los cortes de tráfico en otras zonas de Madrid. Desde finales de mayo ya hay afecciones en puntos como Plaza de Lima o Cibeles, con carriles reducidos y cambios en la circulación. Todo esto termina afectando al tráfico general de la ciudad, incluso aunque el concierto sea en otra zona.

Por eso, si decides ir en coche, lo mejor es llegar con bastante antelación o plantearte dejarlo en una zona más alejada y combinarlo con transporte público para el último tramo.