Jorge Rey se adelanta y alerta a España por lo que nos espera este verano: «Hay cosas que peligran mucho…»

Se adelanta a todos Jorge Rey y lanza una alerta por lo que nos espera este verano, hay cosas que peligran mucho. Será mejor que nos esperemos para lo peor, en estos días en los que realmente puede acabar siendo clave. En unas jornadas en las que realmente las altas temperaturas estarán siendo protagonistas. Lo que nos estará esperando es un cambio de ciclo que hasta el momento no imaginaríamos. Los expertos no dudan en lanzar en estos días en los que realmente puede acabar siendo clave.

Es momento de tener en mente una serie de cambios que pueden ser esenciales. Este tiempo que puede acabar siendo lo que nos dará un giro radical que puede acabar convirtiéndose en un buen aliado de los amantes del calor extremo. Necesitamos empezar a ver llegar una situación del todo inesperada en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Hay cosas que peligran mucho y que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en unos días en los que realmente tendremos que estar preparados para lo peor.

Alerta por lo que nos espera este verano

Este verano tal y como vemos, tocará prepararse para lo peor, nos esperan una serie de cambios que pueden ser clave. El tiempo acabará convirtiéndose en un problema cuando lo que tenemos por delante es una situación del todo inesperada en estos días.

La inestabilidad puede acabar siendo clave en unos días en los que realmente tocará estar muy pendientes de unas alertas que pueden convertirse en la antesala de algo más. Tocará saber en todo momento qué es lo que nos espera en estos días en los que realmente cada elemento cuenta.

Hay cosas que peligran mucho más de lo esperado y que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar desde un punto de vista totalmente diferente. Lo que podría pasar en estos días puede convertirse en un problema para muchos, por lo que, hasta el momento desconocíamos lo que puede pasar en unas fechas en las que el aumento de las temperaturas acabará siendo una realidad.

Es hora de saber qué nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta. Por lo que, tocará saber qué podemos hacer en unos días en los que realmente tenemos que prepararnos para lo peor.

Jorge Rey se adelanta y nos explica qué puede pasar en estos días

Este verano las temperaturas pueden convertirse en grandes protagonistas, si tenemos en cuenta lo que nos espera en unos días en los que quizás tenemos que empezar a pensar en unas jornadas en las que realmente el calor puede ser un problema. España se convierte en un horno para el que deberemos estar preparados.

El vídeo de Jorge Rey puede adelantarse a todos, pero cuidado, de momento, tocará prepararse para un tiempo que nos trasladará a lo peor del verano. Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país, con intervalos de nubes altas en la mitad norte peninsular y cielos poco nubosos o despejados en el resto. Únicamente en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y norte de la Ibérica se darán cielos nubosos al principio, con probables bancos de niebla matinales y una tendencia a despejar. Del mismo modo, cielos nubosos en el norte de Canarias e intervalos nubosos, con posibles brumas costeras, en Baleares y litorales de Cataluña y Alborán. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el tercio este dejando chubascos y tormentas en montañas, con probabilidad de ser localmente fuertes e ir con granizo en el Pirineo e Ibérica orientales. También podrán darse tormentas acompañadas localmente de rachas muy fuertes de viento en otras zonas del este. Las temperaturas máximas descenderán en la mitad norte peninsular, de forma localmente notable en regiones del centro norte exceptuando en Galicia, Cantábrico occidental y Cataluña con pocos cambios o ascensos. También ascensos en litorales de Andalucía, Melilla y Ceuta. Pocos cambios en el resto. En las mínimas predominarán los descensos en la mitad noroeste peninsular y los aumentos en Andalucía, con pocos cambios en el resto. Se mantendrán en valores elevados para la época, superando los 34-36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y en zonas del tercio nordeste, rebasando incluso los 38-40 en el Guadalquivir. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en regiones mediterráneas y del cuadrante suroeste peninsular».

Las alertas se activarán: «Probables chubascos y tormentas localmente fuertes en el Pirineo e Ibérica orientales. Temperaturas que superarán los 34-36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y en zonas del tercio nordeste, rebasando incluso los 38-40 en el Guadalquivir. Soplará el alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado de levante en el Estrecho y de componente norte en Ampurdán y litorales atlánticos gallegos. Viento flojo en el resto tendiendo a arreciar por la tarde en zonas del Ebro y ambas mesetas. Predominarán las componentes sur y este en el Mediterráneo, la norte en el norte peninsular y la oeste en el resto».