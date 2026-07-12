Así quedan las semifinales del Mundial 2026

Sólo quedan cuatro, las cuatro que aguantarán hasta el final. El Mundial 2026 entra en su última semana con cuatro partidos por jugarse: las semifinales (martes 14 y miércoles 15), el tercer y cuarto puesto (sábado 18) y la gran final (domingo 19). La Copa del Mundo irá a parar a una de las cuatro mejores selecciones del mundo, puesto que encabezan el ranking FIFA. España se medirá a Francia, mientras que Inglaterra lo hará a Argentina. De esos dos partidos saldrán los dos finalistas.

La FIFA condicionó el sorteo de la fase de grupos y del cuadro a que las cuatro primeras sólo pudieran encontrarse en semifinales si cumplían y eran primeras de grupo. Así ha sido. El martes, en Dallas, Francia y España se enfrentarán en un auténtico partidazo, que ya se ha repetido en dos ocasiones en los dos últimos años. En Atlanta, el miércoles, llegará la madre de las batallas en esto del fútbol de selecciones: Inglaterra–Argentina.

España se cita con Francia en Dallas

Otro gol de Mikel Merino, al borde del descuento, clasificó a la selección española, que se verá las caras contra Francia, igual que en la Eurocopa y en la Liga de Naciones, donde también nos cruzamos en la misma ronda, ganando 2-1 y 5-4. Kylian Mbappé, el Balón de Oro Dembélé… final anticipada la del próximo martes 14 de julio en Dallas (21:00 horas).

Un imponente rival espera a España, que se siente igual de capaz de ser campeona mundial que Francia. Ha ganado cinco de sus seis duelos, de menos a más. Del empate a cero contra Cabo Verde, que despertó muchas dudas, a la clasificación de este viernes contra Bélgica, entre las victorias por 4-0 ante Arabia Saudí, por 0-1 contra Uruguay, por 3-0 contra Austria y por 0-1 con Portugal, antes de un reto mucho más grande que todos esos pasos que ha dado hasta ahora.

Los galos vienen siendo, realmente, los gallos de este Mundial 2026. Dan miedo. Mbappé está en posición de convertirse en el mejor futbolista de la historia de las Copas del Mundo, puesto que en tres campeonatos que ha disputado, ha jugado dos finales, va por su tercera semifinal y suma 20 goles en 20 partidos. Ganaron a Senegal, Irak y Noruega en fase de grupos; a Suecia, en dieciseisavos; a Paraguay, en octavos; y vienen de ganar sin apretar mucho ante Marruecos.

La madre de todas las batallas

Imposible no acordarse en un Argentina-Inglaterra del Diego. En 1986, la Mano de Dios y el Gol del siglo dieron a esta rivalidad una dimensión mayor a la ya existente. Sucedió en cuartos de final y, desde entonces, sólo se han visto una vez más en eliminatorias: en 1998, en octavos de final. Muchos años sin este duelo entre albicelestes e ingleses, que se verán las caras por una plaza en la final el miércoles en Atlanta, a las 21:00 horas.

Sufriendo y mucho llega Inglaterra. No han jugado un fútbol ni mucho menos convincente, pero ahí están. Efectivos al más no poder, los subcampeones de Europa buscan una nueva final, esta vez Mundial. Sólo ganaron uno, el de 1966, de forma, digamos, polémica. Es su única final hasta la fecha en un deporte que inventaron ellos.

¿Football is coming home? Sólo un futbolista como Messi puede impedirlo. Al menos, antes de la final. Argentina llega invicta, habiendo ganado todo: Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos, Cabo Verde en la prórroga de dieciseisavos, Egipto con remontada en octavos y Suiza en los cuartos. Ahora, Inglaterra separa a esta tricampeona de llegar a la final en la defensa del título. Brasil, en 1962, fue la última selección que repitió triunfo en dos Mundiales seguidos. Tras Qatar, lo busca la Argentina de Scaloni y Messi.