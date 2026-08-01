Feijóo carga desde Ceuta contra Sánchez por la invasión migratoria: «El Gobierno lo sabía y no hizo nada»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este sábado el «fracaso» del Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de la invasión migratoria en Ceuta, así como la falta de respuesta a una crisis que «no era imprevisible».

«Tenemos el derecho a que el Gobierno nos diga si conociendo lo que iba a pasar, por qué no actuó», ha afirmado en una comparecencia desde Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Feijóo ha recordado que ya «antes de esta semana» el presidente ceutí «pidió que se reforzasen los medios ante la avalancha que se iba a producir en Ceuta», cuando «ya habían entrado de forma irregular más de 1.500 personas».

Igualmente, ha reseñado «las indicaciones que acreditan que el Gobierno tenía conocimiento de lo que se iba a producir y no hizo caso, no hizo nada».

«Esto debe explicarlo el Gobierno. Ayer Sánchez dijo que le había cogido por sorpresa, yo no me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que no hubiéramos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas. Es imposible no saber que un contingente tan grande como éste se estaba dirigiendo hacia Ceuta desde hace varios días», ha aseverado.

Feijóo ha recordado que en febrero y en mayo su partido ya reclamó que se reforzasen las fronteras. «El Gobierno sí lo sabía y nada hizo, la indolencia es continua, el presidente de la ciudad autónoma pidió expresamente fortalecer las fronteras cuando entraron los primeros 1.500 marroquíes en Ceuta y nada se hizo», ha insistido. El resultado, ha dicho, «es una enorme vergüenza internacional».

«Una triple fracaso»

El líder del PP ha tachado también de «vergüenza» que «haya miles de ciudadanos que teman por su integridad en las calles españolas, que miles de comercios no puedan levantar la persiana por miedo y que miles de familias se sientan abandonadas en su propio país».

Feijóo ha considerado que la entrada de miles de inmigrantes en Ceuta «es el relato de un triple fracaso: de la política migratoria, de seguridad y exterior» y «todo ello es competencia exclusiva del Gobierno», ha recordado.

En este contexto, ha apuntado al Ejecutivo de Pedro Sánchez como «el responsable de promover una política migratoria permisiva, de lanzar durante años el mensaje de que a España se puede entrar de cualquier manera y ser regularizado y de que estemos dando al mundo una imagen absolutamente lamentable».

Feijóo ha aseverado que la crisis en Ceuta «no se explica por una fatalidad del destino» sino que «es el resultado de decisiones políticas fallidas que han impedido cumplir el primer deber de cualquier Gobierno, que es garantizar la seguridad de nuestra gente, defender nuestra soberanía y proteger nuestras fronteras».

También ha tachado de «ridícula» la medida del Ejecutivo, que este sábado ha anunciado que comienza la instalación de una barrera de contención en el espigón de Ceuta de 500 metros en el mar.

«Si ahora valen las boyas, ¿por qué no se pusieron mucho antes?», ha cuestionado Feijóo, que ha criticado que en 2021 entraron «entre 10.000 y 15.000 personas» y no se ha hecho «nada» hasta que han entrado 60.000.

En este marco, ha considerado que «el Gobierno no está nunca a la altura de una crisis: España apagada, España calcinada y España invadida».