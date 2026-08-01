Marroquíes residentes en Ceuta expulsan a palos a inmigrantes ilegales tras un intento de robo

Un grupo de vecinos de nacionalidad marroquí residentes en Ceuta ha protagonizado este sábado un episodio de tensión en una calle de la ciudad autónoma, donde habrían perseguido y expulsado a golpes a varios inmigrantes ilegales que, según los primeros testimonios recogidos por OKDIARIO, habrían intentado robarles. La imagen vuelve a desmentir el mensaje de tranquilidad que intenta vender el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las imágenes muestran a uno de los vecinos empuñando un palo mientras corre tras uno de los presuntos autores del robo, en una escena que refleja la tensión que se vive estos días en la ciudad ante la avalancha migratoria que atraviesa Ceuta. Varios testigos habrían presenciado el momento en plena calle, con decenas de personas circulando por la zona.

El episodio se suma a los numerosos incidentes de inseguridad que, según denuncian vecinos de la ciudad autónoma, se están registrando en los últimos días como consecuencia de la crisis migratoria, en un contexto en el que residentes y comerciantes reclaman una respuesta más contundente de las autoridades.