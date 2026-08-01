Llevaba diecisiete años sin pisar su puesto de trabajo: la Fiscalía pide el despido de una funcionaria que había confirmado que existía una declaración de abandono

Diecisiete años, es el tiempo que una funcionaria del Departamento de Educación de Alagoas, en Brasil, permaneció ausente sin que la situación se resolviera de forma definitiva. Sin embargo, ahora, la Fiscalía ha dado un paso más y ha solicitado su despido tras concluir que no existe ninguna justificación que sea válida para esa incomparecencia prolongada.

El caso ha salido a la luz a través de su publicación en el Boletín Oficial, donde se recogen los detalles de un expediente que se ha alargado durante meses. No se trata de una ausencia puntual ni de un error administrativo, sino de una falta continuada desde el 31 de marzo de 2009. A partir de ahí, todo lo que ha venido después gira en torno a una misma pregunta y es cómo una situación así ha podido mantenerse durante tanto tiempo. Más allá del desenlace, que parece encaminado a la destitución, el caso ha abierto un debate incómodo sobre los mecanismos de control dentro de la administración pública. Porque no sólo importa lo que ha hecho la empleada, sino también qué ha fallado para que esa ausencia no se resolviera mucho antes.

La Fiscalía pide el despido de una funcionaria

Según el expediente analizado por la Fiscalía General del Estado de Alagoas, la funcionaria dejó de acudir a su puesto hace más de 17 años y no volvió. Y lo más nos sorprendente es que no hubo interrupciones en ese periodo ni constancia de reincorporaciones puntuales. La ausencia fue, simplemente, constante. La investigación concluye que no se presentaron justificantes que avalaran esa falta de asistencia. Tampoco se detectaron situaciones excepcionales que pudieran explicar una ausencia tan prolongada. Con esos datos sobre la mesa, el caso dejó de interpretarse como una irregularidad menor para pasar a considerarse un posible abandono del puesto.

De este modo, el documento oficial no deja espacio a interpretaciones ambiguas. Habla de una conducta sostenida en el tiempo, no de un episodio aislado. Y eso es lo que ha llevado a activar los mecanismos disciplinarios más severos.

El reconocimiento que cambia el escenario

Uno de los puntos que más ha pesado en el dictamen es que la propia funcionaria habría reconocido la situación. Según recoge el expediente, existió una declaración expresa en la que asumía su ausencia, lo que ha sido clave para la Fiscalía. En términos jurídicos, el caso se encuadra dentro del llamado «animus abandonandi», es decir, la intención clara de abandonar el puesto de trabajo. No se trata sólo de no acudir, sino de hacerlo de forma consciente y prolongada.

Ese matiz es importante porque marca la diferencia entre una falta administrativa y un incumplimiento grave. Con ese reconocimiento, la posibilidad de alegar desconocimiento o error prácticamente desaparece.

Un proceso largo, pero con garantías

A pesar de lo llamativo del caso, la Fiscalía ha insistido en que todo el procedimiento se ha llevado a cabo respetando las garantías legales. Durante el proceso administrativo disciplinario, la funcionaria ha tenido oportunidad de presentar alegaciones y defender su posición. Sin embargo, según el dictamen, esas alegaciones no han sido suficientes para justificar la ausencia ni para desmontar las pruebas recogidas. Tampoco se han detectado fallos en la tramitación del expediente que pudieran invalidar el proceso.

Con todo ello, la recomendación es clara: despido. El caso ha sido remitido a la Secretaría de Estado de Planificación, Gestión y Patrimonio, que será la encargada de formalizar la decisión.

Las preguntas que deja el caso

Más allá de la responsabilidad individual, el caso ha dejado varias incógnitas sobre la mesa. La principal tiene que ver con el tiempo: cómo es posible que una ausencia así se prolongue durante más de 17 años sin resolverse antes.

Otra de las dudas gira en torno a si la funcionaria llegó a percibir salario durante ese periodo. El medio brasileño Metrópoles intentó aclararlo, pero no obtuvo respuesta por parte del Departamento de Educación. Tampoco ha trascendido la versión de la defensa de la implicada. Estas incógnitas no cambian el fondo del asunto, pero sí añaden presión sobre la gestión interna de la administración y sobre los controles que deberían evitar este tipo de situaciones.

No es habitual encontrar un caso de estas características con una duración tan prolongada. Por eso, más allá de la sanción concreta, lo ocurrido vuelve a poner el foco en el funcionamiento de las instituciones públicas. El control del absentismo, la supervisión de los empleados y la capacidad de reacción ante irregularidades son cuestiones que quedan en el aire tras conocerse este episodio. No se trata sólo de detectar el problema, sino de hacerlo a tiempo. Y ahora la decisión final está en marcha y todo apunta a que la funcionaria será destituida. Pero el impacto del caso no termina ahí ya que, en realidad, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: cómo algo así pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo.