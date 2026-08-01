Julio se despide con una oleada de resultados récord, sobre todo para la banca. El conjunto de los seis bancos cotizados de España logró un beneficio neto de 20.164 millones de euros entre enero y junio, lo que supone un alza del 18,01% respecto al año anterior.

Por entidades, Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 8.973 millones de euros, un 31,3% más, por el impacto de Polonia. Su margen bruto se elevó un 6,4%, hasta los 30.822 millones. De su lado, BBVA ganó 6.051 millones, un 11,1% más, tras un alza del 17,3% de los ingresos, hasta 21.159 millones.

CaixaBank se anotó un resultado neto de 3.203 millones de euros, un 8,5% más, con un alza del 3,7% del margen bruto, hasta los 8.338 millones de euros. Sabadell, de su lado, ganó 971 millones, un 0,41% menos, tras caer su margen bruto un 2,8%, hasta los 2.463 millones.

Bankinter cerró el semestre ganando 605 millones de euros, un 11,6% más, mientras que su margen bruto avanzó un 7,3%, hasta los 1.494 millones. Unicaja obtuvo un beneficio de 361 millones, un 6,8% más, con unos ingresos creciendo un 2,6%, hasta los 1.085 millones de euros.

El Ibex en nuevos máximos

Con todo esto, el Ibex 35 está encontrando un sólido respaldo tanto en los fundamentales empresariales como en el entorno macroeconómico.

Para los expertos de XTB, la temporada de resultados ha sido especialmente positiva para la banca, el sector con mayor peso dentro del índice, gracias al crecimiento de las comisiones, la diversificación de las fuentes de ingresos y unos niveles de actividad que siguen siendo elevados pese a la moderación de los tipos de interés.

A ello se suma una economía española que continúa mostrando un comportamiento más sólido que el de la mayor parte de Europa, impulsada por el turismo, el dinamismo del consumo y el fuerte crecimiento demográfico, factores que están favoreciendo la actividad empresarial y el empleo.

Además, el contexto internacional también juega a favor del mercado español. En las últimas semanas, los inversores están ampliando el foco más allá de las grandes tecnológicas estadounidenses debido a las dudas sobre el retorno de las grandes inversiones y buscan oportunidades en sectores más tradicionales y cíclicos, donde el Ibex 35 cuenta con representación.

Mirada puesta en las empresas del Ibex

Bancos, compañías energéticas, acereras, constructoras y empresas ligadas a la defensa siguen beneficiándose de este cambio de liderazgo en el mercado, apoyado además por unos beneficios empresariales que continúan sorprendiendo positivamente. Todo ello está permitiendo al selectivo español marcar nuevos máximos históricos y consolidarse como uno de los índices con mejor comportamiento relativo de Europa en lo que va de año.

La visión para los analistas continúa siendo constructiva en parte de la renta variable española, aunque creen que el comportamiento del índice será mucho más heterogéneo. La fuerte concentración del Ibex en el sector financiero hace que buena parte de su evolución dependa de la capacidad de los bancos para seguir sorprendiendo positivamente, algo que será cada vez más complicado.

El contexto que impulsó las cotizaciones bancarias desde el año 2022 es diferente al actual. En aquel momento, las subidas de tipos respondían a una economía muy dinámica, a una inflación impulsada por un exceso de demanda y, en gran parte, a los estímulos fiscales y monetarios.

Hoy, sin embargo, una parte importante de las presiones sobre los precios procede del encarecimiento de la energía y de factores relacionados con la oferta. Si los bancos centrales mantienen una política monetaria demasiado restrictiva, el riesgo es que termine deteriorándose la demanda de crédito, aumente la morosidad y la curva de tipos puede aplanarse, dejando de favorecer al negocio bancario como lo ha hecho hasta ahora.

Así, por tanto, la diferencia respecto a 2022 no está en el nivel de los tipos de interés, sino en el origen de la inflación. Cuando la inflación responde a una demanda fuerte, los bancos suelen ser uno de los grandes beneficiados; cuando responde a restricciones de oferta, el riesgo de provocar una desaceleración económica aumenta de forma significativa, reduciendo el potencial alcista del sector.

Más allá de la banca

Sin embargo, los expertos ven más oportunidades para otros sectores con un peso relevante dentro del índice. La volatilidad actual de Oriente Medio muestra la fragilidad de los acuerdos alcanzados previamente, pero esperan que el petróleo se estabilizará en niveles cercanos a los 75 dólares en los próximos meses, a pesar de que no descartan nuevos máximos en el corto plazo.

Con esa previsible caída del precio del petróleo mejoran las perspectivas para compañías ligadas al turismo, al consumo discrecional y al transporte como IAG, mientras que la creciente inversión en inteligencia artificial puede terminar beneficiando indirectamente a empresas como ACS, Merlin o las utilities. En estas empresas los resultados han sido muy sólidos de momento, a lo cual se suma un factor que el mercado podría empezar a vigilar durante los próximos meses: el repunte del precio del gas en Europa.

Aunque no todas las utilities se benefician directamente de un mayor coste del gas, unos precios energéticos más elevados suelen reforzar el atractivo del sector. Por un lado, aumentan el valor relativo de las tecnologías con menores costes de generación, como las renovables o la hidráulica, y, por otro, ponen de manifiesto la necesidad de seguir invirtiendo en redes eléctricas, almacenamiento e infraestructuras para garantizar el suministro.

En un contexto en el que las reservas europeas continúan por debajo de su media histórica y Asia está absorbiendo una mayor parte del gas natural licuado, el mercado vuelve a poner el foco en empresas que puedan beneficiarse de este ciclo.

En conjunto, los analistas confían en que el Ibex 35 toque los 20.000 puntos durante las próximas sesiones si el conflicto vuelve a estabilizarse y la temporada de resultados continúa sorprendiendo positivamente. No obstante, piensan que mantener cotizaciones claramente por encima de ese nivel exigirá una mejora adicional de los beneficios empresariales, especialmente en el sector bancario, donde el consenso mantiene unas expectativas que consideran demasiado optimistas.