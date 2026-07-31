Jesús Cintora sustituirá a Javier Ruiz en ‘Mañaneros’ y Gonzalo Miró y Esther Palomera presentarán ‘Malas lenguas’
La salida de Javier Ruiz para sumarse a La Séptima TV obliga a TVE a reorganizarse
La inminente salida de Javier Ruiz de Mañaneros 360 para incorporarse a La Séptima ha obligado a TVE a reorganizar su parrilla matinal y vespertina de cara al nuevo curso escolar, con movimientos que dan mayor protagonismo a Jesús Cintora (presentador de Malas Lenguas) y a Gonzalo Miró (Directo al grano), y que suman a Esther Palomera al planning.
La televisión pública prepara un importante baile de rostros que arrancará en septiembre, cuando acometerá una reestructuración de calado en la oferta informativa y de entretenimiento, tanto de La 1 como de La 2. El movimiento más destacado se producirá en la franja matinal de la primera cadena. Jesús Cintora se pondrá al frente de Mañaneros 360, según confirman fuentes consultadas por OKDIARIO, donde hará tándem con Adela González, que permanece en el programa.
Este relevo en el espacio matutino responde a la inminente marcha de Javier Ruiz, que hasta ahora lideraba el análisis político de la mañana. El periodista abandonará RTVE para sumarse a La Séptima, la nueva cadena de televisión impulsada por José Miguel Contreras. En La Sépt7ima TV, Javier Ruiz no sólo ejercerá como uno de los rostros identitarios en pantalla, sino que también asumirá funciones de dirección de cadena, con poder de decisión en la misma.
La salida de Cintora de la franja de la tarde obligará a su vez a remodelar Malas Lenguas, el programa que se emite tanto en La 1 como en La 2. En este caso, tomarán el testigo en la conducción Gonzalo Miró y Esther Palomera.
Miró, que da un salto cualitativo al pasar de Directo al grano a asumir la presentación de ambos tramos de Malas Lenguas -el político y el de actualidad social-, estará acompañado por Palomera, hasta ahora colaboradora del programa, que copresentará en La 2 y compaginará esta función con la dirección adjunta de elDiario.es, tal y como confirma VerTele. Mientras, en La 1 contará con la incorporación de Ana Hinestrosa. Gonzalo Miró debutará en el formato el 3 de agosto, para cubrir también el verano.
El ‘asalto’ de La Séptima a ‘Mañaneros’
Con estos movimientos de piezas, RTVE busca cubrir los huecos que le deja La Séptima y, al mismo tiempo, afianzar sus registros de audiencia en las franjas clave del día, con una apuesta por perfiles consolidados en la pública, a los que su audiencia ya conoce, sin riesgos.
Las bajas en TVE se deben al asalto de La Séptima a Mañaneros: la cadena ha reforzado el atractivo de su oferta por Javier Ruiz, para cerrar su fichaje con el cierre del curso televisivo que le permita despedirse de Mañaneros en tiempo y forma.
El promotor de La Sép7ima, José Miguel Contreras, confirmó la propuesta a Ruiz de dirigir el canal. Además, corroboró que espera poder fichar igualmente a Daniel Fernández, director de Mañaneros, y que la incorporación de Sarah Santaolalla es un hecho. Contreras también ratificó que Javier Ruiz formó parte del origen del proyecto, cuando ambos coincidieron en Prisa, tal y como publicó OKDIARIO.
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