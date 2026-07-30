La Séptima asalta ‘Mañaneros’: quiere a su director, propone a Javier Ruiz dirigir la cadena y ficha a Sarah Santaolalla

La Séptima ha reforzado el atractivo de su oferta por Javier Ruiz, a la espera de cerrar su fichaje, y ha hecho también una apuesta segura asaltando el programa que mejor funciona en TVE: Mañaneros. El promotor de La Sép7ima, José Miguel Contreras, ha confirmado que Javier Ruiz tiene sobre la mesa la propuesta de dirigir el canal, que espera poder fichar igualmente a Daniel Fernández, director de Mañaneros, y que la incorporación de Sarah Santaolalla es un hecho. Asimismo, ha corroborado que Javier Ruiz formó parte del origen del proyecto, cuando ambos coincidieron en Prisa, tal y como publicó OKDIARIO.

TVE está haciendo los últimos esfuerzos para retener a Javier Ruiz, dado que esta misma semana se cierra la temporada televisiva. Además, el final de curso de Mañaneros 360 ha registrado buenas audiencias, en un mes en el que el Mundial de fútbol y la entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero han remado a favor de obra para que la cadena y el programa puedan celebrar los datos.

Si todo va según lo previsto, Javier Ruiz confirmará su salida de TVE cuando cierre Mañaneros 360 de cara a agosto, momento en el que también confirmará su incorporación a La Séptima. Sin embargo, ante la más mínima duda, el nuevo canal de televisión ha subido su oferta para tener asegurada su llegada: si ya le propuso ser uno de los rostros de peso de la cadena y un puesto directivo, ahora también le ha ofrecido la dirección de La Séptima TV.

El propio José Miguel Contreras ha reconocido que Javier Ruiz tiene la propuesta sobre la mesa, en una entrevista concedida a la agencia EFE. En esa misma entrevista, el promotor de La Séptima confirma la información publicada por OKDIARIO: el periodista ha formado parte de los planes de La Séptima desde mucho antes de que el canal empezara a tomar forma. Subraya que comenzaron a trabajar juntos hace más de dos años en el diseño de un canal de televisión para Prisa. No salió adelante, pero ese esbozo sirvió para poner en marcha los cimientos de este nuevo medio, que comenzará a emitir el 5 de noviembre.

Contreras sostiene que cuando Javier Ruiz aceptó su incorporación a TVE, lo hizo con la mente puesta en trasladarse al nuevo canal de televisión si conseguía salir adelante: «Juntos soñamos la posibilidad de llegar a hacerlo (…) Ahora tiene encima de la mesa la oferta para ser el primer director de la historia de La Séptima».

Javier Ruiz es parte de la identidad que José Pablo López, presidente de RTVE, buscaba para La 1, por lo que su marcha no es un golpe menor para la radiotelevisión pública. A eso se suma que su programa, Mañaneros 360, es el que más beneficia a La 1 de cara a las audiencias, por lo que la salida de su director, Daniel Fernández, también genera inquietud. Éste ocuparía el cargo de director de Contenidos de La Séptima, mientras que sobre Sarah Santaolalla sólo se ha confirmado su presencia, sin más detalles sobre cuál será su función.

En cuanto a los fichajes de Silvia Intxaurrondo o Àngels Barceló, Contreras ha revelado que no salieron adelante o bien por los compromisos personales de las periodistas o por el propio proyecto de La Séptima, que busca perfiles que la diferencien del resto de televisiones generalistas.