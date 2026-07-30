Lamine Yamal e Inés García siguen dando pasos adelante en su relación y, aunque ambos continúan manteniendo cierta discreción sobre su vida privada, cada vez son más habituales las muestras de complicidad que comparten públicamente. La última ha llegado durante sus vacaciones de verano, donde una frase del futbolista del FC Barcelona ha acaparado todas las miradas y ha provocado una oleada de comentarios en redes sociales.

El extremo azulgrana, que disfruta de unos días de descanso antes de volver a la disciplina del Barça, apareció de manera inesperada en uno de los vídeos publicados por la creadora de contenido. Lo que parecía una grabación más sobre los preparativos para una cena romántica terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la pareja.

El tonteo público de Inés García y Lamine Yamal

Mientras Inés García enseñaba el vestido elegido para salir a cenar, explicando a sus seguidores los detalles del diseño y el motivo por el que había optado por un determinado peinado, Lamine irrumpió en la escena con un comentario que no pasó desapercibido. El internacional español quiso elogiar a su pareja con una afirmación tan rotunda como llamativa.

«Espectacular. Si encontráis a una chica que vista mejor y sea más guapa que ella, me avisáis, que me rapo las cejas», aseguró entre risas, dejando claro que, para él, no existe ninguna mujer que supere a Inés García. Una declaración espontánea que rápidamente se hizo viral y que muchos interpretaron como la mayor muestra pública de admiración que ha dedicado hasta ahora a la influencer.

La promesa del rapado de cejas fue precisamente el detalle que más llamó la atención. No solo por lo peculiar del reto que se impuso el futbolista, sino porque evidencia el momento de complicidad que atraviesa la pareja. En las redes sociales, cientos de usuarios reaccionaron con humor a la escena, bromeando con la posibilidad de buscar una candidata que obligara al joven delantero a cumplir su palabra, mientras otros destacaban la naturalidad con la que ambos interactúan delante de la cámara.

No es la primera vez que Lamine Yamal deja entrever el cariño que siente por Inés García, pero sí una de las ocasiones en las que lo ha hecho de una forma más directa y desenfadada. Lejos de limitarse a un simple cumplido, el futbolista quiso llevar su comentario un paso más allá con una apuesta imposible, convencido de que nadie le hará perder unas cejas que, por ahora, parecen estar completamente a salvo.

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La pareja continúa disfrutando de unos días de descanso en la costa francesa antes de que el futbolista tenga que regresar a los entrenamientos para preparar una temporada especialmente exigente. Aunque las vacaciones también están sirviendo para desconectar, el propio entorno de ambos ha dejado claro en varias ocasiones que Lamine mantiene parte de su rutina física incluso durante el verano para llegar en las mejores condiciones al inicio del curso.

Mientras tanto, Inés García sigue compartiendo pequeños momentos de su día a día con sus seguidores, y esas publicaciones están permitiendo descubrir una faceta mucho más cercana y espontánea del jugador del Barcelona. Con comentarios como el del supuesto rapado de cejas, Lamine demuestra que también sabe tomarse con humor el foco mediático que rodea a su relación y que no tiene problema en expresar públicamente la admiración que siente por su pareja.