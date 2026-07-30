Los interioristas coinciden: el plato de ducha dejará de instalarse en 2026 y comenzará a utilizarse el nuevo modelo italiano

El cuarto de baño es el área de la vivienda donde se aprecia una gran evolución decorativa. Este año, una de las tendencias que más ha llamado la atención en interiorismo es el cambio del tradicional plato de ducha por la ducha italiana. Un diseño que apuesta por integrar la zona de baño en el suelo y crear un espacio más abierto y uniforme.

Además, los nuevos diseños buscan eliminar algunos de sus elementos más característicos, como los desniveles y algunas barreras que dificulten el acceso. Por lo tanto, la ducha italiana, conocida también como walk-in shower, responde a esta tendencia, quedando a ras de suelo e integrándose visualmente con el resto del baño.

¿Qué es una ducha italiana?

La ducha italiana es una instalación donde el suelo del baño queda al mismo nivel que el pavimento del resto del cuarto de baño. En vez de colocar un plato elevado o con bordes visibles, se crea una superficie continua con una ligera pendiente que conduce el agua hacia el sistema de desagüe.

Por eso, el resultado es un baño con una estética más limpia y contemporánea. Además, la continuidad del suelo genera una mayor sensación de amplitud, sobre todo cuando se utiliza el mismo revestimiento en toda la estancia. Otra opción es combinar este tipo de instalación con una mampara de cristal de líneas minimalistas. Una forma de mantener la separación necesaria para evitar que el agua llegue al resto del baño, sin renunciar a una sensación visual de espacio abierto.

Las ventajas

Un motivo por el que la ducha italiana se ha popularizado es su accesibilidad, ya que al eliminar los escalones y desniveles, el acceso es más sencillo y cómodo. Esto es importante para aquellas personas mayores, niños o personas con movilidad reducida. Al mismo tiempo, facilita algunas tareas de limpieza porque se reducen los rincones y bordes donde se acumulan residuos.

La ventaja estética de este diseño es clara, ya que al desaparecer el plato convencional, el pavimento puede extenderse por toda la estancia y conseguir que el baño parezca más grande y despejado. Aunque, las principales ventajas serían las siguientes:

Acceso a ras de suelo, sin escalones.

Mayor sensación de amplitud en el cuarto de baño.

Diseño minimalista y moderno.

Mejor integración con el resto del pavimento.

Mayor comodidad para personas con movilidad reducida.

Limpieza y mantenimiento más sencillos en algunas configuraciones.

El precio

El auge de esta tendencia no implica que sea adecuada para cualquier baño. Además, existen dos factores importantes que pueden limitar su instalación, como el espacio disponible y el presupuesto. Es una reforma que requiere de una planificación más cuidadosa, garantizando que el agua quede correctamente canalizada.

Por eso, el suelo necesita una pendiente adecuada hacia el desagüe y la impermeabilización debe realizarse correctamente para evitar filtraciones. Una obra que puede resultar más costosa que instalar un plato de ducha convencional y no siempre es una alternativa sencilla cuando se trata de reformar un baño pequeño o cuando el presupuesto es limitado.

¿Desaparecerá el plato de ducha en 2026?

El plato de ducha tradicional seguirá siendo una opción práctica para muchos hogares, sobre todo en los baños pequeños donde aprovechar cada centímetro es clave. Así que, la ducha italiana se está posicionando como una alternativa más sofisticada y accesible para quienes realizan una reforma integral y disponen del espacio y presupuesto necesarios.

Por ello, no se puede hablar de la desaparición del plato de ducha, sino de un cambio de tendencia en el diseño de baños. Una instalación a ras de suelo que gana protagonismo y se convertirá en una de las propuestas que marcarán el interiorismo de 2026.