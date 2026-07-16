El sustituto es mucho más moderno y hace que los salones parezcan más grandes, las paredes blancas parece que tienen los días contados. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede llevarnos a conseguir un salón radicalmente diferente. Será el momento de pensar en estos cambios que hasta la fecha nadie hubiera imaginado que acabaría siendo una realidad. Estas paredes blancas que durante años han sido las protagonistas, tienen los días contados.

Es momento de saber qué es lo que podemos hacer para conseguir un salón más grande, con ciertas novedades que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Esta novedad a la hora de crear un lugar en el que nos sentiremos en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede contar. Este tipo de detalles que llegan pueden convertirse en la mejor opción posible cuando lo que buscamos es conseguir un elemento que puede acabar siendo lo que nos dará un extra de buenas sensaciones. El blanco es un tono que puede hacernos pensar que ganamos terreno en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Tienen los días las paredes blancas

La llegada de unas paredes blancas que pueden haber sido una tendencia al alza hace unos años en todas las casas, se ha convertido en toda una novedad. Estaremos muy pendientes de este tipo de elementos que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

Es momento de conocer lo que llega y que sustituye este tipo de elementos que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos. Este tipo de detalles acabarán marcando unos días en los que queremos acomodarnos en casa.

Conseguir que nuestra casa sea más cómoda, que tenga todo lo necesario y más. En estas jornadas en las que quizás nadie hubiera pensado en lo que nos estará esperando en breve. Una novedad que nos hace salir del blanco sin renunciar a ganar espacio.

Con una luz que puede potenciarse por momentos y que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Los expertos en decoración saben que pueden acabar obteniendo este básico de buenas sensaciones que hasta el momento nadie pensaba que llegaría a nuestra casa.

Su sustituto es mucho más moderno y hace que los salones parezcan más grandes

Es mucho más moderno y hace que los salones parezcan más grandes, este sustituto es mucho más moderno de lo que quizás hubieras imaginado. Es hora de dejar el blanco, un color que combina con todo, pero que quizás no acabará siendo el más adecuado de todos.

Los expertos de Arquitectura y diseño nos explican los secretos del Color Block una manera de darle intensidad a media pared, combinada con un blanco que, sin duda alguna, acabará marcando estos días. No temas apostar por el color es algo que le dará vida a tu salón:

El color como herramienta narrativa. No subestimes el poder de un buen contraste. En 2026, la tendencia es usar el color block para contar una historia dentro del espacio. Por ejemplo, en un loft abierto, puedes delimitar las zonas de comedor, sala y trabajo con bloques de color diferenciados. Piensa en un comedor en terracota para evocar calidez, una sala en verde botella para la tranquilidad, y un rincón de trabajo en gris pizarra para potenciar la concentración.

No se trata solo de estética; es funcionalidad pura. Cada color crea un estado de ánimo y optimiza el uso del espacio. Además, es una solución perfecta para quienes buscan zonificar sin necesidad de levantar paredes.

El momento de las texturas. El color block no vive solo en las paredes. Una de las formas más interesantes de renovarlo es incorporarlo en textiles, muebles y piezas decorativas. Desde un sofá modular donde cada sección tiene un color diferente pero complementario hasta alfombras geométricas que añaden ese punch de color sin saturar la estancia.

En 2026, la textura será la reina. Combina colores sólidos con acabados rugosos, brillantes o mate para añadir profundidad. Por ejemplo, un bloque de azul marino en la pared se enriquece con cojines mostaza en terciopelo o con lámparas de cerámica en tonos arena.

Adapta los colores a tu entorno

El color block actual no se trata de imponer una paleta predefinida, sino de adaptarla a la arquitectura y la luz de cada espacio. Una casa en el norte con poca luz natural puede beneficiarse de tonos cálidos y saturados como el terracota o el ámbar, mientras que un apartamento lleno de sol pide colores más suaves y relajantes como el lavanda o el verde agua. Otra clave está en las proporciones: no es lo mismo usar un bloque pequeño de color en una columna que pintar una pared completa. Juega con las dimensiones para encontrar el equilibrio perfecto.