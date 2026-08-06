Alba Carrillo se encomienda a la Virgen María con su hijo: «Hemos tomado agua sagrada»

Alba Carrillo continúa celebrando sus 40 años de una forma muy especial y, después de recorrer Santorini, ha puesto rumbo a Turquía junto a las personas más importantes de su vida: sus padres, Carlos y Lucía Pariente, y su hijo Lucas, de 14 años. A bordo de un crucero por el Mediterráneo, la presentadora de El sótano club ha hecho escala en Éfeso, donde ha aprovechado para conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la zona. La primera parada ha sido la Casa de la Virgen María, un santuario situado en la cima del monte Bülbül y considerado uno de los principales puntos de peregrinación de la región. Según la tradición, este sería el lugar donde san Juan cuidó de la Virgen María durante sus últimos años de vida y donde habría tenido lugar su Asunción.

Alba no quiso marcharse del santuario sin cumplir con uno de los rituales más conocidos del lugar. Junto a su hijo y su madre, la presentadora dejó sus peticiones en el conocido muro de los deseos, donde los visitantes acostumbran a escribir aquello que desean entre las grietas de la pared, y también bebió agua de la fuente considerada sagrada. «Hemos dejado nuestras peticiones en la pared de los deseos y hemos tomado agua sagrada», explicó junto a varias fotografías de la visita. Un momento especialmente significativo para Alba, que está disfrutando de estas vacaciones familiares después de haber cumplido 40 años y que ha encontrado en sus padres y en su hijo sus mejores compañeros de viaje.

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Tras esta parada, la familia continuó la excursión por el espectacular yacimiento arqueológico de Éfeso, donde pudieron conocer algunos de sus monumentos más importantes, como la Biblioteca de Celso, el antiguo Odeón, el Templo de Adriano y el Gran Teatro. También visitaron los restos del Templo de Artemisa, considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. «Hemos recorrido la Biblioteca de Celso, construida originalmente para almacenar 12.000 pergaminos, y nos hemos sentado en el antiguo Odeón, un espacio musical al aire libre», explicó Alba, que está compartiendo buena parte de esta escapada con sus seguidores. «Todo en familia», añadía junto a un corazón, dejando claro que la compañía es, para ella, lo verdaderamente importante de este viaje.

La parada en Turquía llega después de unos días en Santorini, donde Alba ya había protagonizado algunas de las imágenes más familiares de estas vacaciones. La presentadora recorrió la isla griega junto a sus padres y su hijo, disfrutando de sus calles blancas, sus famosas cúpulas azules y sus impresionantes vistas al mar Egeo. Allí, además, sus seguidores repararon especialmente en el cambio físico de Lucas, que a sus 14 años se ha convertido en un adolescente muy alto y que ha recibido numerosos comentarios sobre su parecido con sus padres y con su abuelo materno. «Qué chico tan alto y guapo» o «Enhorabuena por ese hijazo» fueron algunos de los mensajes que recibió Alba.

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Más allá de los destinos y de las fotografías de ensueño, este viaje refleja una vez más la importancia que Carlos, Lucía y Lucas tienen en la vida de Alba Carrillo. La presentadora ha hablado en numerosas ocasiones del vínculo tan especial que mantiene con ellos y de la necesidad de demostrar el cariño en el día a día. «Mi hijo me dice cada día que me quiere, mi madre me dice cada día lo que valgo y mi padre me hace reír con algo cada día», confesaba. Una felicidad familiar que contrasta con su situación sentimental, ya que Alba ha reconocido en más de una ocasión que el amor de pareja sigue siendo su asignatura pendiente. «El amor de pareja es algo que se me escapa entre los dedos como la arena de la playa», decía en 2024 tras su ruptura con Álex Coves. Mientras espera esos «amores de verdad» que tanto desea, la presentadora parece tener claro que no puede pedirle mucho más a la vida: cumplir 40 años, viajar y hacerlo rodeada de los suyos.