Los gestos que delatan a Pedro Sánchez tras convocar elecciones según una psicóloga: «Tiene miedo y mucho, pero culpa nada»

Ya es oficial. Pedro Sánchez ha disuelto las Cortes y ha convocado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Este adelanto electoral llega en uno de los momentos más delicados de la actual legislatura, con varios frentes abiertos como la crisis en Ceuta, el problema de la vivienda, presupuestos prorrogados y escándalos que han alcanzado a personas que estuvieron en el núcleo del partido gobernante.

En medio de este escenario, el líder del PSOE ha dado un paso al frente con una declaración institucional con la que ha dejado la pelota sobre el tejado de los españoles. Y lo ha hecho a través de un discurso con el que no solo ha hablado con palabras. Porque mientras defendía su gestión y justificaba sus decisiones, sus gestos, sus miradas y hasta su postura también transmitían un mensaje. Tanto es así que la psicóloga Lara Ferreiro asegura a COOL que ha dejado más que claro que «su delirio continúa». «No se ha mostrado como un presidente preparado psicológicamente para una retirada, sino como un candidato que vuelve a construir una batalla en la que él mismo se coloca en el centro. Su última promesa ha sido inequívoca: dejarse la piel para volver a ganar», comenzaba a explicar.

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«En la comparecencia, Sánchez intenta sonreír con la sonrisa de la Mona Lisa o (la de circunstancias), mientras las comisuras permanecen orientadas hacia abajo y aparece presión en los labios. En el tramo final, pese al mensaje de movilización y victoria, su expresión no consigue transmitir el mismo optimismo que verbaliza. Tiene miedo y mucho, pero culpa nada. Está tan acostumbrado a mentir que parece un discurso más, pero no lo es», añade la experta. Destaca que, aunque sus palabras construyen victoria, futuro y confianza, sus señales faciales reflejan todo lo contrario: preocupación, frustración o desagrado. Una comparación que ha dejado al descubierto una clara incongruencia comunicativa durante toda la emisión.

La manera de construir su discurso también ha llamado la atención de Ferreiro. Según sus conocimientos, explica las cosas de tal manera que cualquier resultado puede jugar a su favor. Cuando algo sale bien, lo presenta como una demostración de la buena gestión de su Gobierno y, cuando algo sale mal o no consigue cumplir con sus objetivos, lo atribuye a los obstáculos que le han puesto sus adversarios. De esta manera, los éxitos refuerzan su imagen y los fracasos reducen su responsabilidad, ya que desplaza la culpa a los factores externos.

Por otro lado, Lara Ferreiro ha señalado que la frase «Ahora depende de vosotros y vosotras» ha sido la más reveladora de toda la intervención de Sánchez. Porque después de explicar todo lo que ha hecho, identificar los obstáculos, reivindicar los resultados y construir la amenaza futura, indirectamente ha reconocido el límite hasta el que ha llegado su poder democrático. «Puede construir el marco discursivo. Puede seleccionar los temas de campaña. Puede intentar movilizar el miedo, la esperanza o la identidad ideológica. Pero, finalmente, el resultado dependerá de millones de decisiones individuales realizadas en una cabina electoral. El controlador del tablero entrega el tablero a los votantes», explica.

La comparecencia de hoy estaba completamente controlada según la experta, con un escenario institucional, un discurso escrito y una ausencia de preguntas. Es por ello por lo que en las próximas semanas, cuando Sánchez se someta a debates más complicados, encuestas adversas o ruedas de prensa que le obliguen a improvisar, saldrán a la luz detalles psicológicos más reveladores.